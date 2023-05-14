Tatlıses 5. kez AK Parti'den şansını denedi

Ölene kadar yanındayım

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki açılış programında sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım..." demişti.