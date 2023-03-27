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İŞKUR Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri başvuru sürecinin tamamlanması ardından gündeme geldiş 10 bin 900 personelin istihdamı için başvurular mart ayında alınmıştı.

  1. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanı ardından sürecin ayrıntıları açıklanmış, başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanı ardından sürecin ayrıntıları açıklanmış, başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

  2. Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak olan alımlar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak olan alımlar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

  3. KURA TARİHİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihini duyurdu.

    KURA TARİHİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihini duyurdu.

  4. KURA ÇEKİMİ NİSAN SONUNDA Sağlık Bakanlığı'na yapılacak alımlarla ilgili bilgi veren Koca; kura tarihini şu sözlerle duyurdu: "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır.

    KURA ÇEKİMİ NİSAN SONUNDA Sağlık Bakanlığı'na yapılacak alımlarla ilgili bilgi veren Koca; kura tarihini şu sözlerle duyurdu: "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır.