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Kim Milyoner Olmak İster'de Tarihi Anlar!

Atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı.

  1. Atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Her bölümü heyecanla izlenen yarışmanın son bölümünde 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu. İşte muhteşem performansıyla herkesi şaşırtan o yarışmacı...

    Atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Her bölümü heyecanla izlenen yarışmanın son bölümünde 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu. İşte muhteşem performansıyla herkesi şaşırtan o yarışmacı...

  2. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma yeni bölümüyle herkesi ekranlara kilitledi.

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma yeni bölümüyle herkesi ekranlara kilitledi.

  3. Yayınlanan her bölümünde ilginç anlara tanıklık eden yarışmanın dün yayınlanan bölümde yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

    Yayınlanan her bölümünde ilginç anlara tanıklık eden yarışmanın dün yayınlanan bölümde yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

  4. Yarışmaya katılan Rana Özmutlu, başarılı bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı

    Yarışmaya katılan Rana Özmutlu, başarılı bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı

  5. 90 YAŞINDA MİLYONER'E DAMGA VURDU! 90 yaşındaki Özmutlu, hem pozitif enerjisiyle hem de bilgisiyle ekran başında olan izleyicileri mest etti.

    90 YAŞINDA MİLYONER'E DAMGA VURDU! 90 yaşındaki Özmutlu, hem pozitif enerjisiyle hem de bilgisiyle ekran başında olan izleyicileri mest etti.

  6. Rana adlı yarışmacı anlattığı hikayelerle de ünlü sunucu hem güldürdü hem de şaşırttı.

    Rana adlı yarışmacı anlattığı hikayelerle de ünlü sunucu hem güldürdü hem de şaşırttı.

  7. 400 bin TL'lik soruyu açtıran bilgili yarışmacı 200 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.

    400 bin TL'lik soruyu açtıran bilgili yarışmacı 200 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.

  8. İşte , 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacının muhteşem perfomansıyla geceye damga vurduğu anlar...

    İşte , 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacının muhteşem perfomansıyla geceye damga vurduğu anlar...