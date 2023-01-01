Tayvanlılar 500 Yıllık El Yazması Kuran İçin Harekete Geçtiler!
Tayvan Milli Kütüphanesi, zaman içerisinde yıpranmaktan kaynaklı ağır hasar gören 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'i onarmak için harekete geçti.
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Tayvan Milli Kütüphanesi, zaman içerisinde yıpranmaktan kaynaklı ağır hasar gören 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'i onarmak için harekete geçti. Büyük bir titizlik ve emekle onarılan Kur'an-ı Kerim, Temmuz ayında sergilenecek.
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Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olan Tayvan Tzu Chi Vakfı Türkiye Temsilcisi Faysal Hu, yaklaşık iki yıl önce Tayvan merkezli Budist Tzu Chi Yardım Vakfının Kurucusu Dharma Ustası Cheng Yen'e 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.
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Milli Kütüphanenin "Kitap Hastanesi" bölümünde eski metinler ve kaligrafik restorasyonda uzman Hsu Mei-wen, Cheng Yen'in hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i gözden geçirirken bazı sayfalarda karıncalara benzeyen böcekler olduğunu fark etti.
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Hiç vakit kaybetmeden Milli Kütüphane yetkilileriyle temasa geçen kitap restorasyoncusu Hsu Mei-wen, çok eski ve yıpranmış olması sebebiyle ağır hasar gören Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu için harekete geçti.
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El yazması kitabın iç sayfalarının restorasyonunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu dile getiren Hsu Mei-wen, sadece bir sayfayı onarmanın yarım gününü aldığını ifade etti.
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Kur'an-ı Kerim'i onarırken en zorlandığı konunun 'doğru malzeme' temin etmek olduğunun altını çizen Hsu, keten liflerinin tedarikçilerde benzerleri olmadığı için yaklaşık 8 ay boyunca malzeme beklediğini söyledi.
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Milli Kütüphanenin deposunda yaptığı araştırma sonucu kullanılabilir görünen bazı materyaller bulduğunu ifade eden Hsu, bu materyallerin Kur'an-ı Kerim'dekine benzer bir şekilde olması için mineral pigmentle boyadığını anlattı.
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Restorasyon sürecinde ciltten tozu, tohumları ve insan saçını temizlediğini, daha sonra da bunları sakladığını söyleyen Hsu, bu kalıntıların da önem arz ettiğini ve sergileneceğini vurguladı.
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Kur'an-ı Kerim'in kapağı ve cildini onardıktan sonra işlemlerin son bulacağını söyleyen Hsu'nun Kur'an-ı Kerim'e duyduğu saygı ise takdir topladı.
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Ne Budist ne de Müslüman olmamasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in onarılması sürecine destek olan Hsu, onarım boyunca asla domuz eti yemediğini söyledi. Nisan sonuna kadar tamamlanması beklenen Kur'an-ı Kerim, Temmuz'da sergilenecek.