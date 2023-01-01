Sahurda Domates Yemenin Faydası Nedir?

A, C, K ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengin olan domates, düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan; folik asit, tiamin, magnezyum, fosfor, bakır ve potasyum gibi besin değerlerini karşılar. Patlıcana ilesindne gelen domatesin anavatanı Güney Amerika da yetiştirilir. Yeşil olarak yetişen ve ekşi bir tadı olan domates, zamanla olgunlaşarak kırmızı ve daha tuzlu bir tat alır. İçerdiği antioksidan sayesinde doğada kansere savaş açabilen en etkili sebzedir.