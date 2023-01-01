Sahurda Domates Yemenin Faydası Nedir?
Peki sahurda domates yemenin faydası nedir? Çiğ domatesin faydaları nelerdir? 7 gün boyunca domates yerseniz ne olur?
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Vitamin ve mineral bakımından zengin olan domates insanlığın varlığından beridir tüketilen besinler arasında yer alır. Özellikle hücrenin deforme olmasını önleyen domates aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan sıvıyı da karşılar. İç etindeki lif sayesinde tok tutar. Bu sayede uzmanlar Ramazan ayında sahur da çiğ halde tüketilmesini tavsiye eder. Peki sahurda domates yemenin faydası nedir? Çiğ domatesin faydaları nelerdir? 7 gün boyunca domates yerseniz ne olur?
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A, C, K ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengin olan domates, düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan; folik asit, tiamin, magnezyum, fosfor, bakır ve potasyum gibi besin değerlerini karşılar. Patlıcana ilesindne gelen domatesin anavatanı Güney Amerika da yetiştirilir. Yeşil olarak yetişen ve ekşi bir tadı olan domates, zamanla olgunlaşarak kırmızı ve daha tuzlu bir tat alır. İçerdiği antioksidan sayesinde doğada kansere savaş açabilen en etkili sebzedir.
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Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren domatesi yedi gün boyunca tükettiğinizde kemik kaybı, kanser, şeker hastalığı, böbrek taşı, felç, kalp krizi ve obezite gibi hastalıkların önüne geçer. Çiğ domates pişirilmiş domates göre daha etkilidir. Çünkü asit seviyesi yüksek olduğundan mide şikayetlerine fayda sağlar.
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İnsan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitamin C'dir. C vitaminin almanın en kolay yolu ise domatesdir. Bir adet domates vücudun yüzde 40'nı kolaylıkla karşılar. Bu sayede de domates güçlü bir antioksidandır. Vücut için hayati bir değeri olan domates birçok hastalıkları önler. Aynı zamanda domates K vitamini bakımından da zengindir. K vitamini kan pıhtılaşması ve kanamayı kontrol altına almada etkilidir.
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SAHURDA DOMATES YEMENİN FAYDASI NEDİR? Ramazan ayı boyunca en önemli öğün sahur vaktidir. Sahurda tüketilen besinler kişinin ertesi gün yaşayacağı sağlık sorunlarını etkiler. Bu yüzden uzmanlar mutlaka tüketilen besinlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunur. Vitamin ve sıvı oranı yüksek olan besinleri bu vakitte öneren uzmanlar bunun için en sağlıklı besinin domate olduğunu vurguladı.
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Özellikle sigara tüketenler için ertesi gün daha fazla susuzluk yaşar. Ancak domates sigaranın hücreleri deforme olmasını önler. İçeriğindeki yüksek A vitami sayesinde kansorejen hücrelerle savarşır. Likopen maddesi sayesinde kanser oluşumunu engeller. Ayrıca Bağırsak florasını dengeler.
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Sahurda tüketilen domates ağızdan mideye kadar diğer besin atıklarının neden olacağı enfeksiyonu vücuttn toksin olarak atar. Böylece ağız kokusunu önler. Çiğ domates uzun süre tokluk hissi de verir.
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TANSİYONU DENGELER Domatesin, içerdiği potasyum değeri kan basıncını düzenler. Kanda oluşan zararlı trigliserid seviyesini düşürürken aynı zamanda yüksek tansiyon hastalığı riskini azaltır.
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SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR Yoğun lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyen domates, sindirime yardımcı olan kasların rahat hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda gaz sıkışması, idrar yolu enfeksiyonu ve bağırsak hastalıklarına karşı güçlü bir antioksidan görevi görür.
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CİLT SAĞLIĞI Yedi gün boyunca düzenli tüketilen domates, cilt yüzeyinde meydana gelen bozulmaları giderir. Yaşlanmayı geciktirir ve ciltteki güneş lekelerinin azaltmasında oldukça etkili bir besindir.
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GÖZ SAĞLIĞI Domates, içerdiği A vitamini sayesinde gözde oluşabilecek sarı nokta hastalığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.
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SİGARA DÜŞMANI Sigara dumanına maruz kalan kişilerde, kanserojen etkisi olan nitrosamin hücreleri oluşur. Yüksek miktarda antioksidan barındıran domates, bu nitrosamin hücrelerin oluşma riskini azaltır.