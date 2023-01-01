Chatgpt Nedir? İşte Chatgpt Özellikleri
Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modeline dayalı bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi beta olarak piyasaya sürdü.
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ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip yapay zekâ sohbet robotudur. Chatbot, hem denetimli hem de takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modelidir.
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CHATGPT HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR? İlk ChatGPT'nin 2018'de 117 milyon parametre ile hayatına başlamasının ardından, 2019 senesinde GPT ilk köklü geliştirmesini yaparak 1,5 milyar parametreli veri setine sahip GPT2 modeline geçti. 2020 yılında ise 175 milyarlık veri setine sahip daha gelişmiş GPT3 versiyonu devreye girdi.
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ChatGPT'nin fonksiyonel özelliklerine göz atacak olursak; doğal dil işleme yeteneği sayesinde, insanların doğal dilde konuşarak veya yazarak sordukları soruları ve ifadeleri anlamak ve buna uygun cevaplar üretmek için tasarlanmış bir yapay zeka dil modelidir. Geniş uygulama alanıyla birçok farklı konuda sorulara yanıt verebilen, çeşitli dil seviyelerinde yazılmış metinleri anlayabilen ve hatta belirli konularda önerilerde bulunabilen bir modeldir. Bu özellikleri sayesinde chatbotlar, diyalog sistemleri, öneri sistemleri gibi birçok farklı uygulama alanında kullanılabilir. Önceden belirlenmiş kurallara bağlı olmaması üzerine kurulu öğrenme algoritması, önceden belirlenmiş kurallara bağlı kalmadan, verilerden kendiliğinden öğrenmeyi sağlayan bir "derin öğrenme" tekniği kullanır. Bu sayede model, verilerdeki desenleri ve ilişkileri kendisi öğrenir ve esnek bir şekilde adapte olabilir.
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Büyük veri setleri üzerinde eğitilmiş olması sayesinde, insanlar arasındaki doğal dil iletişimini anlamak ve taklit etmek için tasarlanmıştır. Bu, modelin daha doğru ve güvenilir cevaplar üretmesini sağlar. Özelleştirilebilir bir model üzerine kurulu olduğu için kullanıcılar, kendi verilerini kullanarak modeli eğitebilir ve belirli bir konuda daha doğru sonuçlar elde edebilir. Global etkisini ön plana çıkaran çoklu dil desteğiyle, farklı dillerdeki metinleri anlayabilir ve cevap verebilir.
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KISACA CHATGPT ÖZELLİKLERİ
Soru-cevap
Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)
Matematik denklemleri çözme
Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)
Diller arası çeviri
Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme
Tavsiyelerde bulunma
Sınıflandırma
Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)