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Son Anket: Erdoğan Yüzde 45.9, Kılıçdaroğlu Yüzde 43.9

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Optimar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine dair son anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farkın 2 puan olduğu görüldü.

  1. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında, ?Kılıçdaroğlu HDP ve PKK?nın adayıdır? diyen ve moderatör Kübra Par?ın müdahalesinin ardından canlı yayını terk etmesiyle gündeme gelen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar?ın son anketini köşesine taşıdı.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında, ?Kılıçdaroğlu HDP ve PKK?nın adayıdır? diyen ve moderatör Kübra Par?ın müdahalesinin ardından canlı yayını terk etmesiyle gündeme gelen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar?ın son anketini köşesine taşıdı.

  2. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Optimar?ın araştırması, 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı.

    AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Optimar?ın araştırması, 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı.

  3. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9?u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

    "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9?u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 oldu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 oldu.

  5. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olarak belirlenirken, Sinan Oğan?a destek yüzde 1.7 çıktı. Söz konusu ankette hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1'i sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalıyor.

    Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olarak belirlenirken, Sinan Oğan?a destek yüzde 1.7 çıktı. Söz konusu ankette hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1'i sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalıyor.

  6. Araştırmada "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne yaparsınız?" diye de soruldu; yanıtlar şöyle şekillendi: Yüzde 54.3: ?Kılıçdaroğlu?nu desteklerim?

    Araştırmada "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne yaparsınız?" diye de soruldu; yanıtlar şöyle şekillendi: Yüzde 54.3: ?Kılıçdaroğlu?nu desteklerim?

  7. Yüzde 15: ?Hayır, başka adaya oy veririm? Yüzde 30.7: ?Oy kullanmam?

    Yüzde 15: ?Hayır, başka adaya oy veririm? Yüzde 30.7: ?Oy kullanmam?

  8. Selvi, partilerin bahse konu anketteki oy oranlarına dair de şu bilgileri verdi: "Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 38 çıkarken, CHP Kılıçdaroğlu?nun adaylığının etkisiyle yüzde 28.2?ye ulaşıyor. HDP yüzde 9.2 çıkarken İYİ Parti hızlı bir gerileme ile yüzde 6.8?e inmiş durumda.

    Selvi, partilerin bahse konu anketteki oy oranlarına dair de şu bilgileri verdi: "Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 38 çıkarken, CHP Kılıçdaroğlu?nun adaylığının etkisiyle yüzde 28.2?ye ulaşıyor. HDP yüzde 9.2 çıkarken İYİ Parti hızlı bir gerileme ile yüzde 6.8?e inmiş durumda.

  9. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ DETAYI MHP yüzde 6.6 çıkarken, Memleket Partisi sıçrama yaparak yüzde 3.8?e yükseliyor, Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yüzde 1.9 çıkıyor."

    TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ DETAYI MHP yüzde 6.6 çıkarken, Memleket Partisi sıçrama yaparak yüzde 3.8?e yükseliyor, Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yüzde 1.9 çıkıyor."