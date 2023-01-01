Son Anket: Erdoğan Yüzde 45.9, Kılıçdaroğlu Yüzde 43.9

Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olarak belirlenirken, Sinan Oğan?a destek yüzde 1.7 çıktı. Söz konusu ankette hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1'i sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalıyor.