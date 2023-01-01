Dünyanın En Zenginleri Yoksul Olsaydı Nasıl Görünürdü?

TRUMP'IN YOKSUL HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ! Hintli sanatçının Yapay zeka ile yaptığı bu çalışmada en başarılı çizim Donald Trump oldu. Üzerinede beyaz atletiyle ve dişsiz Trump'ın şu anki halinden uzak oluşu, sanatçının takipçilerinin dikkatini çekerek büyük ilgi gördü.