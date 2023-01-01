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Dünyanın En Zenginleri Yoksul Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Yapay Zeka görselleri pes dedirtti

  1. Son günlerde Yapay zekadaki hızlı ilerlemeler teknolojide çığır açmaya devam ediyor. Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusuna, yapay zekayı kullanarak yaptığı çizimlerle herkesi şaşırttı. İşte Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk gibi dünyanın en zengin kişilerinin yoksul halleri...

    Son günlerde Yapay zekadaki hızlı ilerlemeler teknolojide çığır açmaya devam ediyor. Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusuna, yapay zekayı kullanarak yaptığı çizimlerle herkesi şaşırttı. İşte Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk gibi dünyanın en zengin kişilerinin yoksul halleri...

  2. Hintli sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusunun cevabı olarak, yapay zekayı kullanarak milyarderleri yoksul hale getirdi.

    Hintli sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusunun cevabı olarak, yapay zekayı kullanarak milyarderleri yoksul hale getirdi.

  3. Pillai, Midjourney adlı programı kullanarak Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos'u kenar mahallede yaşayan yoksullardan biri olarak gösterdi. Yapay zeka yardımı ile yaptığı çizimler iki gününü aldı.

    Pillai, Midjourney adlı programı kullanarak Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos'u kenar mahallede yaşayan yoksullardan biri olarak gösterdi. Yapay zeka yardımı ile yaptığı çizimler iki gününü aldı.

  4. KENAR MAHALLE MİLYARDERLERİ Türkiye'de "Milyoner" adıyla gösterilen "Slumdog Millionaire" filminden esinlenerek çalışmasına "Slumdog Billionaires" (Kenar Mahalle Milyarderleri) adını verdi.

    KENAR MAHALLE MİLYARDERLERİ Türkiye'de "Milyoner" adıyla gösterilen "Slumdog Millionaire" filminden esinlenerek çalışmasına "Slumdog Billionaires" (Kenar Mahalle Milyarderleri) adını verdi.

  5. Hindistan yapımı filmin seti kurulduğunda bu fikrin aklına geldiğini söyleyen Pillai, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i bir gecekondunun önünde, gri renkli bir peştamal, üstü çıplak vaziyette çizdi.

    Hindistan yapımı filmin seti kurulduğunda bu fikrin aklına geldiğini söyleyen Pillai, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i bir gecekondunun önünde, gri renkli bir peştamal, üstü çıplak vaziyette çizdi.

  6. TRUMP'IN YOKSUL HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ! Hintli sanatçının Yapay zeka ile yaptığı bu çalışmada en başarılı çizim Donald Trump oldu. Üzerinede beyaz atletiyle ve dişsiz Trump'ın şu anki halinden uzak oluşu, sanatçının takipçilerinin dikkatini çekerek büyük ilgi gördü.

    TRUMP'IN YOKSUL HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ! Hintli sanatçının Yapay zeka ile yaptığı bu çalışmada en başarılı çizim Donald Trump oldu. Üzerinede beyaz atletiyle ve dişsiz Trump'ın şu anki halinden uzak oluşu, sanatçının takipçilerinin dikkatini çekerek büyük ilgi gördü.

  7. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Hint milyarder Ambani her zamanki takım elbisesi yerine eski, yıkanmamış gibi görünen büyük beden tişörtü ve mavi pantolonuyla bir çöplüğün yanında resmedildi.

    Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Hint milyarder Ambani her zamanki takım elbisesi yerine eski, yıkanmamış gibi görünen büyük beden tişörtü ve mavi pantolonuyla bir çöplüğün yanında resmedildi.

  8. Meta'nın yöneticisi Mark Zuckerberg'in, kirli bir tişört ve mavi bir şortla kenar mahallenin ortasında durduğu görülüyor.

    Meta'nın yöneticisi Mark Zuckerberg'in, kirli bir tişört ve mavi bir şortla kenar mahallenin ortasında durduğu görülüyor.

  9. Son günlerde gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kirli kıyafetiyle viran bir yapının önünde yer alıyor. Musk'un bu hali birebir görüntüsüyle benzerliğiyle oldukça dikkat çekti.

    Son günlerde gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kirli kıyafetiyle viran bir yapının önünde yer alıyor. Musk'un bu hali birebir görüntüsüyle benzerliğiyle oldukça dikkat çekti.

  10. Amerikalı iş insanı Warren Buffet, pantolonunun içine sokulmuş hafif kirli beyaz bir tişörtle, her zamanki halinden çok uzak resmedildi.

    Amerikalı iş insanı Warren Buffet, pantolonunun içine sokulmuş hafif kirli beyaz bir tişörtle, her zamanki halinden çok uzak resmedildi.