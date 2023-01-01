5 Milyonluk Yatta Dalış Keyfi...
Özçivit şimdi milyonların keyfini teknede çıkarıyor.
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ATV ekranlarındaki Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'e aldığı 10 milyon değerinde son model cip ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta Etiler'de kameralara yansıyan çiftten Evcen, eşinin armağanıyla ilk kez görüntülenmişti. Özçivit şimdi milyonların keyfini teknede çıkarıyor.
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2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girdi. Karan adında bir çocukları olan çift Kerem adındaki oğullarıyla ikinci kez anne baba oldu.
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Önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülere yansıyan ikiliden Evcen, lüks bir ciple görüntülenmiş, milyonluk cipin Özçivit'in armağanı olduğu öğrenilmişti.
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Son zamanlarda milyonlarla anılan Özçivit şimdi ise tekne keyfi yapıyor.
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5 MİLYONLUK TEKNE KEYFİ Eşi Fahriye Evcen için kesenin azğını açan Özçivit'in 5 milyon değerinde bir yatta dalış keyfi yaptı.
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İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN SON MODEL CİPİ
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DAHA ÖNCE DE BODRUM'DAN EV SATIN ALMIŞTI Özçivit, Bodrum'dan eşi ve çocukları için aldığı 20 milyonluk evin yapım aşaması görüntülenmişti.
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İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN EŞİNE YAPTIRDIĞI MİLYONLUK EVDEN GÖRÜNTÜLER!
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İddialara göre Özöçivit, dünyaca ünlü bir markanın 2023 yılında alıcılarıyla buluşacak olan cipini aldı.
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Öte yandan oyuncunun ilk olarak kapora verip sıraya girdiği aracın fiyatının 10 milyon TL olduğu söylenmişti.