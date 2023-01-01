Ramazan Boyu Kuru Meyve Tüketirseniz...

SAHURDA KURU MEYVE YERSENİZ NE OLUR? Uzun süreli oruç günlerini daha sağlıklı geçirmenin yollarından biri de beslenmedir. Sahur vaktide beslenmenin en önemli öğünüdür. Sıkı yapılan sahurda uzmanlar yüksek lifli besinleri şiddetle öneriyor. Bunun en sağlıklı yolu da kuru meyvelerdir. Kuru meyveler hem vitamin ve mineral deposudur hem de gün içerisinde kandaki şeker oranını yüksek tutar. Bu sayede gün içinde yorgunluk ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşanmaz.