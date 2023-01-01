Çocuklarda Vitamin Eksikliği Nasıl Anlaşılır?
Çocukların bazı hareketleri vücutta hangi vitaminlerin eksik olduğunu ele verir. Peki çocuğunuzun vücudundaki vitamin değerlerinin eksik olduğunu nasıl anlarsınız? İşte cevabı...
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A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ - A vitamini eksikliği, en kolay gözlerden belli olur. - Bakışları cansızlaşır.
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- Bunun dışında cilt üzerinde dökülme, kaşınma ve pullanma belirtileri de kendini gösterir.
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ Güneş ışınları sayesinde vücuda giren D vitamini, çocukların kemik gelişimi bakımından oldukça önemlidir.
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- En önemli belirtilerinden biri de başın aşırı terlemesi. - Aşırı terlemenın dışında el ve kollarda ağrı, çabuk yorulma ve sürekli düşme görülür.
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K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ Bağışık sistemiyle doğrudan ilişkili olan K vitaminin yokluğunda çocuklar sürekli hastalanır.
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- Diş eti kanamaları, uzun süre geçmeyen yaralar ve burun kanamalarında artış, en önemli belirtilerindendir.
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B2 VİTAMİN EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ - Dudak çatlaklığı, görme bozuklukları, kiloda düşüş, hareketlerde yorgunluk ile kendini gösterir.
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B6 VİTAMİN EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ - Uykusuzluk, öfkeli ve saldırgan davranma, dil şişliği, yanaklarda kızarıklık en önemli belirtilerindendir.
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B12 EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ - Depresyon ve yemek yemede isteksizlik, belli başlı belirtilerindendir.