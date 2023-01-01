Hatay'da Binalar Yerini Meydanlara Bıraktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay?da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Kentte binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat?ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay?da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
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AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.
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En büyük yıkımı yaşayan Hatay?ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.
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Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.
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Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti.
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Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay?daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.
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Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
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