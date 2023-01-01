Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı

Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay?daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti.

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

En büyük yıkımı yaşayan Hatay?ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat?ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay?da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

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