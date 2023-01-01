Orucun insan vücuduna olan inanılmaz etkileri bilim insanları tarafından bile kanıtlanmış bir gerçektir. Ancak gün içinde sahur sürecinde bölünen uyku ve alınamayan kafein nedeniyle uyku hali sürekli olarak bastırır. Bunun yaşanmaması için uzmanlar 12:00 ve 13:00 saatleri arasında bir saatlik uykuyu tavsiye eder. Oruçluyken 1 saat uyumanın faydaları nelerdir? Öğle uykusunun vücuda etkileri