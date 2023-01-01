5 bin prim gününü dolduran emekli olabilecek iddiası

5 bin günden 5 bin 975 güne...

EYT'deki kademeli gün düzenlemesine göre, emekli olmak için prim günü 5 bin günden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihi daha erken olanlar daha az prim gün şartı aranırken, 1999 yılında sigorta başlangıcı olanlardan 5 bin 875 gün prim yatırma şartı aranıyor.