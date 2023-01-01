Ünlülerin Bayram Sahne Ücretleri Belli Oldu!

Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
%0 faizli 12 ay taksitli 25.000 TL!
%0 faizli 12 ay taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Ara tatil kaç gün olacak?
Ara tatil kaç gün olacak?
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!

Ünlülerin Bayram Sahne Ücretleri Belli Oldu!

Ramazan sonrası konser vermeye hazırlanan ünlülerin ücretleri belli oldu. En çok kazancı elde edecek ünlü ise Ebru Gündeş oldu. Peki ünlüler nerede sahne alacak ve ücretleri ne olacak?

  1. LİNET Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

    LİNET Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

  2. AJDA PEKKAN 2 milyon TL

    AJDA PEKKAN 2 milyon TL

  3. KORAY AVCI 700 bin TL

    KORAY AVCI 700 bin TL

  4. EBRU GÜNDEŞ İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de toplam iki konserden 3 milyon TL kazanacak.

    EBRU GÜNDEŞ İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de toplam iki konserden 3 milyon TL kazanacak.

  5. MURAT BOZ 1 milyon TL

    MURAT BOZ 1 milyon TL

  6. ÖZCAN DENİZ 1 milyon TL

    ÖZCAN DENİZ 1 milyon TL

  7. SİBEL CAN 1,6 milyon TL

    SİBEL CAN 1,6 milyon TL

  8. YILDIZ TİLBE 2 milyon TL

    YILDIZ TİLBE 2 milyon TL

  9. BÜLENT ERSOY 2,5 milyon TL

    BÜLENT ERSOY 2,5 milyon TL

  10. HADİSE Ünlü şarkıcı Hadise İddiaya göre Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.

    HADİSE Ünlü şarkıcı Hadise İddiaya göre Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.

  11. SILA 600 bin TL

    SILA 600 bin TL

  12. MELEK MOSSO 600 bin TL

    MELEK MOSSO 600 bin TL