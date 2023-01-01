Ünlülerin Bayram Sahne Ücretleri Belli Oldu!
Ramazan sonrası konser vermeye hazırlanan ünlülerin ücretleri belli oldu. En çok kazancı elde edecek ünlü ise Ebru Gündeş oldu. Peki ünlüler nerede sahne alacak ve ücretleri ne olacak?
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LİNET Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.
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AJDA PEKKAN 2 milyon TL
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KORAY AVCI 700 bin TL
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EBRU GÜNDEŞ İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de toplam iki konserden 3 milyon TL kazanacak.
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MURAT BOZ 1 milyon TL
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ÖZCAN DENİZ 1 milyon TL
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SİBEL CAN 1,6 milyon TL
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YILDIZ TİLBE 2 milyon TL
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BÜLENT ERSOY 2,5 milyon TL
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HADİSE Ünlü şarkıcı Hadise İddiaya göre Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.
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SILA 600 bin TL
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MELEK MOSSO 600 bin TL