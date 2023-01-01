Kabızlık Problemi Olanlar Dikkat

Bu noktada bir miktar kadar su ilavesinde bulunmaya ihtiyacınız olabilir. Su ilavesini de tamamladıktan sonra düzenli olarak bu detoks suyunu için. Vücutta bulunan tüm ödemin dışarı atılmasına yardımcı olurken aynı zamanda sindirim sisteminin de sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.