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Çökmelerin Devam Ettiği Beylikdüzü Sahiline "Sıvılaşma" Uyarısı

Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda çökmeler artarak devam ediyor.

  1. Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda oluşan çökmeler her geçen gün artıyor.

    Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda oluşan çökmeler her geçen gün artıyor.

  2. Yaklaşık 2 yıldır sahilde aralıklarla yürüyüş yolunda çökmeler ortaya çıktı. Çöken noktalara belediye ekipleri duba koyarak önlem aldı. Sahile gelenler ise yürüyüş yolunu kullanmadan üst kısımda bulunan kaldırımdan yürüyüşlerini sürdürdü.

    Yaklaşık 2 yıldır sahilde aralıklarla yürüyüş yolunda çökmeler ortaya çıktı. Çöken noktalara belediye ekipleri duba koyarak önlem aldı. Sahile gelenler ise yürüyüş yolunu kullanmadan üst kısımda bulunan kaldırımdan yürüyüşlerini sürdürdü.

  3. Çökmelerin devam ettiği Beylikdüzü sahiline "sıvılaşma" uyarısı - 3 Çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti. Kafenin denize yakın olan bölümünde ortaya çıkan toprak kayması da göze çarptı. Uzmanlar, sahil şeridinde çökmelerin nedenlerinden birinin beton dolguların zemine uygun yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

    Çökmelerin devam ettiği Beylikdüzü sahiline "sıvılaşma" uyarısı - 3 Çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti. Kafenin denize yakın olan bölümünde ortaya çıkan toprak kayması da göze çarptı. Uzmanlar, sahil şeridinde çökmelerin nedenlerinden birinin beton dolguların zemine uygun yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

  5. HEYELAN ALANLARI YAKIN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, oluşan göçüklerin başlıca nedeninin dolgunun iyi yapılmamasından kaynaklı olduğunu söyledi. Süleyman Dalğıç, "Lodos esince dalgalar dolgunun arasında girerek malzemelerin bir kısmını tekrar denize çekmekte. Dolayısıyla sahil yürüyüş bandında boşluklar oluşmakta ve buna bağlı olarak da çökmeler oluyor. Bu aslında can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir." diyerek iyileştirilmenin acil olarak yapılması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

    HEYELAN ALANLARI YAKIN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, oluşan göçüklerin başlıca nedeninin dolgunun iyi yapılmamasından kaynaklı olduğunu söyledi. Süleyman Dalğıç, "Lodos esince dalgalar dolgunun arasında girerek malzemelerin bir kısmını tekrar denize çekmekte. Dolayısıyla sahil yürüyüş bandında boşluklar oluşmakta ve buna bağlı olarak da çökmeler oluyor. Bu aslında can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir." diyerek iyileştirilmenin acil olarak yapılması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

  6. Çökmelerin devam ettiği Beylikdüzü sahiline "sıvılaşma" uyarısı - 6 Dolğaç, "Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahile çıkar. Dolayısıyla bu kısmından çıkan topuk hareketleri, bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük zarar görebilir." diye konuştu.

    Çökmelerin devam ettiği Beylikdüzü sahiline "sıvılaşma" uyarısı - 6 Dolğaç, "Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahile çıkar. Dolayısıyla bu kısmından çıkan topuk hareketleri, bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük zarar görebilir." diye konuştu.

  7. Prof. Dr. Dalğıç, Gürpınar sahilinde sıvılaşmaya dikkat çekerek, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Burada tsunami olayını da bekleyebiliriz ama tsunamiden ziyade bu sahilde sıvılaşma olayı var. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır. Olası deprem yaz aylarında insanların sahilde yürüdüğü bir günde yaşanırsa vatandaşlarımız büyük zarar görebilir. Dolayısıyla burada acil önlemler alınmasını gerekiyor. Bu alandaki dolguların daha kaliteli yapılması lazım." dedi.

    Prof. Dr. Dalğıç, Gürpınar sahilinde sıvılaşmaya dikkat çekerek, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Burada tsunami olayını da bekleyebiliriz ama tsunamiden ziyade bu sahilde sıvılaşma olayı var. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır. Olası deprem yaz aylarında insanların sahilde yürüdüğü bir günde yaşanırsa vatandaşlarımız büyük zarar görebilir. Dolayısıyla burada acil önlemler alınmasını gerekiyor. Bu alandaki dolguların daha kaliteli yapılması lazım." dedi.

  8. "KARDEŞİMLE GEÇERKEN KORKUYORUZ" Sahilde yürüyüş yapan Reşit Şahin, yürüyüş yolunun onarılması gerektiğini belirterek, "Annem biraz önce geçerken korktu. Bu yola müdahale edilmesi lazım. Sabah yürüyüşe geldiğimizde tehlikeli oluyor. Kardeşimle geçerken korkuyoruz, yürüyüş yolunda çökme yaşanmış, yürüyüş yapılmasını engelliyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Beylikdüzü Belediyesi, sahildeki çökmelerle ilgili çalışmaların İBB tarafından yürütüldüğünü belirtti. İBB ise süreçle ilgili açıklama yapmadı.

    "KARDEŞİMLE GEÇERKEN KORKUYORUZ" Sahilde yürüyüş yapan Reşit Şahin, yürüyüş yolunun onarılması gerektiğini belirterek, "Annem biraz önce geçerken korktu. Bu yola müdahale edilmesi lazım. Sabah yürüyüşe geldiğimizde tehlikeli oluyor. Kardeşimle geçerken korkuyoruz, yürüyüş yolunda çökme yaşanmış, yürüyüş yapılmasını engelliyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Beylikdüzü Belediyesi, sahildeki çökmelerle ilgili çalışmaların İBB tarafından yürütüldüğünü belirtti. İBB ise süreçle ilgili açıklama yapmadı.