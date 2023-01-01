Ev Kadınına Erken Emeklilik Müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağının müjdesini verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağının müjdesini verdi. Verilen güzel haberle birlikte ev hanımlarına emeklilik desteği ve çalışan anneye çocuk bakım desteği gibi kadınları ilgilendiren konular internette merak konusu oldu. İşte 2023 ev kadınları için erken emeklilik şartları hakkında tüm merak edilenler
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Aile Koruma Kalkanı Programı çerçevesinde, ev hanımlarına emeklilik desteği erken emeklilik hakkı tanıması ile ilgili günlerdir beklenen proje, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yasemin.com ekibi olarak bizde sizler için en çok merak edilen "Ev hanımlarına emeklilik desteği nasıl olacak? Kadınlara erken emeklilik şartları neler, emeklilik yaşı düşecek mi?"sorularını cevapladık.
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PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylelikle ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik fırsatı sunulmuş olacak.
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Bugün isteğe bağlı yapılan sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerininin üçte birini devlet üstelenecek. En az brüt asgari ücretin (10 bin 8 lira) yüzde 32'sini, en yüksek de bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor.
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Bugün itibariyle aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 218 lira, en yüksek de 24 bin 144 lira uygulanıyor. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet karşılayacak. Ev kadınları doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor
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İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli olacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
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ANNEYE ESNEK EMEKLİLİK YAŞI Ev kadınlarına yapılan bu destek dışında eğer annelik varsa ikinci bir erken emeklilik imkanı da gelecek. Ayrıca çocuk sayısına göre de emeklilik şartlarında iyileşme yapılacak.
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2000 SONRASI İÇİN YENİ DÜZENLEME EYT kapsamına girmeyen ve 8 eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar içinde düzenlemeler yapılıyor. Buna göre daha erken sigortalı olan ve konulan 7000 gün prim şartını tamamlayanlar açaısından kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılıyor.
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PRİM EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK! Bağ-kurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Böylece başta esnaf olamak üzere Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek. Örneğin şimdi işe giren bir SSK'lı 7200 gün ile emekli olurken Bağ-Kur'lu bu sürede 9000 güne çıkıyor.
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Eşitleme ile kısmi emeklilikte 5400 gün ve 3600 gün arasındaki farkla ortadan kalkacak. Bu gerçekleştiğinde Bağ-Kur'dan ssk'ya geçmek isteyenler için 3.5 yıl SSK'lı olma kuralının da ortadan kalkaması gündeme gelebilecek.
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ÇALIŞAN ANNEYE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ Başkan Erdoğan'ın bir diğer devrim niteleğinde kadınlara sunduğu imkanlardan biri de çalışan anneye çocuk bakım desteğidir. Hem çalışıp hem çocuğuna bakmak isteyen anneler için uzaktan çalışma ya da kısmi çalışma gibi alternatif iş imkanları sağlanacak. Kadınların iş hayatında çekilmesine neden olan çocuk bakımı için yeni teşvikler çıkarılacak.
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Kadınların iş ve aile yaşamını sürdürebilmesi için erken çocuk bakım hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak. Çocuk bakımından ötürü iş hayatına katılım riski taşıyan jkadınlar için eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı sağlanacak. Böylece çocuk bakım mesleği de profesyonel hale gelmiş olacak.