Demet Özdemir Ve Oğuzhan Koç Boşanıyor

Kısa bir süre sonra eve dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.

Snob Magazin özel haberine göre, Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanıyor.

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