Demet Özdemir Ve Oğuzhan Koç Boşanıyor
Ağustos 2022?de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. 8 aylık evliliklerini kurtarmak için çabalayan çift başarılı olamadı. Boşanıyor haberleri sevenlerini üzdü.
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı.
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Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.
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Snob Magazin özel haberine göre, Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanıyor.
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Geçtiğimiz günlerde evliliklerini kurtarmak için aşklarına ikinci şansı veren ikili, başarılı olamadı.
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ÇİFTİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR Özdemir, geçtiğimiz ay anlaşamamazlık nedeniyle eşiyle yaşadığı Levent'teki evi terk etmişti.
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Kısa bir süre sonra eve dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.
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Çiftin, bugün boşanma açıklaması yapması bekleniyor.