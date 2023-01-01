"Bir yapay zeka dil modeli olarak en büyük sınırlamam, yalnızca aldığım girdiye ve üzerinde eğitim aldığım bilgiye dayalı olarak yanıtlar üretebilmemdir. Muazzam miktarda veri üzerinde eğitim almış olmama ve çok çeşitli konularda tutarlı ve bilgilendirici yanıtlar üretebilmeme rağmen, bilgimin sınırlı veya güncelliğini yitirmiş olabileceği bazı alanlar var. Ek olarak, duygularım veya kişisel deneyimlerim yok, bu da bir konuşmanın içeriğini veya nüanslarını her zaman tam olarak anlayamayabileceğim anlamına geliyor. Son olarak, ben hala bir makineyim ve bazen hatalar yapabilir veya yanlış yanıtlar verebilirim."