Yapay Zekalı Robotun Hala Başaramadığı 5 Şey

'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Ara tatil kaç gün olacak?
Ara tatil kaç gün olacak?
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Yapay Zekalı Robotun Hala Başaramadığı 5 Şey

Pekçok kişi artık ChatGPT?yi ödev yapmaktan rapor yazmaya, CV hazırlamaktan diyet listesi oluşturmaya kadar farklı amaçlar için kullanıyor. Ancak, ChatGPT?nin de yapabildiklerinin bir sınırı var. İşte ChatGPT?nin henüz yapamadığı 5 şey

  1. 2021'DEN SONRASI HAKKINDA BİLGİ VEREMİYOR ChatGPT'nin verileri 2021'de kesiliyor. Bu durum ise onun güncel olaylardan, trendlerden veya daha sonra olan herhangi bir şeyden tamamen habersiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ChatGPT?nin metin tabanlı istemlere insan benzeri yanıtlar üretmek için büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen, internete bağlı olmadığı için dünyanın son iki yılda nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yok.

    2021'DEN SONRASI HAKKINDA BİLGİ VEREMİYOR ChatGPT'nin verileri 2021'de kesiliyor. Bu durum ise onun güncel olaylardan, trendlerden veya daha sonra olan herhangi bir şeyden tamamen habersiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ChatGPT?nin metin tabanlı istemlere insan benzeri yanıtlar üretmek için büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen, internete bağlı olmadığı için dünyanın son iki yılda nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yok.

  2. Bu nedenle ona bazı sorular sorarken bunu hatırlamanızda fayda var. Örneğin, 2021'den bu yana iktidara gelen herhangi bir dünya liderinden haberdar değil. Yani ona göre Boris Johnson hala İngiltere'nin başbakanı.

    Bu nedenle ona bazı sorular sorarken bunu hatırlamanızda fayda var. Örneğin, 2021'den bu yana iktidara gelen herhangi bir dünya liderinden haberdar değil. Yani ona göre Boris Johnson hala İngiltere'nin başbakanı.

  3. WORDLE OYNAYAMIYOR ChatGPT bir dil modeli olduğu için onu Wordle oynarken kullanmak isteyebilirsiniz.

    WORDLE OYNAYAMIYOR ChatGPT bir dil modeli olduğu için onu Wordle oynarken kullanmak isteyebilirsiniz.

  4. DOĞRU HABER MAKALELERİ ÜRETEMİYOR ChatGPT, hukuk sınavlarını geçme, roman yazma ve hatta web sitelerinin tamamını kodlama gücüne sahip.Ancak doğru ve güncel haber üretemiyor. ChatGPT, spot ve başlık yazmada oldukça iyi işler çıkarabiliyor, ancak kendi başına tam olarak haber yazacak anlayış ve derinlikten yoksun.

    DOĞRU HABER MAKALELERİ ÜRETEMİYOR ChatGPT, hukuk sınavlarını geçme, roman yazma ve hatta web sitelerinin tamamını kodlama gücüne sahip.Ancak doğru ve güncel haber üretemiyor. ChatGPT, spot ve başlık yazmada oldukça iyi işler çıkarabiliyor, ancak kendi başına tam olarak haber yazacak anlayış ve derinlikten yoksun.

  5. Yapılan testler, ChatGPT'nin oldukça iyi yazabildiğini ancak haberleriniN çoğunun hata içerdiğini gösterdi. Bunun nedeni, ChatGPT?nin bilgisinin eksik olması durumunda uydurma eğiliminde olmasından kaynaklanıyor.

    Yapılan testler, ChatGPT'nin oldukça iyi yazabildiğini ancak haberleriniN çoğunun hata içerdiğini gösterdi. Bunun nedeni, ChatGPT?nin bilgisinin eksik olması durumunda uydurma eğiliminde olmasından kaynaklanıyor.

  6. Zaten yapay zekalı robot, "zaman zaman yanlış bilgi veya taraflı içerik üretebileceği' konusunda uyarıyor.

    Zaten yapay zekalı robot, "zaman zaman yanlış bilgi veya taraflı içerik üretebileceği' konusunda uyarıyor.

  7. Ancak, ChatGPT aslında popüler çevrimiçi kelime oyununun nasıl oynanacağını bilmiyor ve kurallarını anlamıyor. Bunun nedeni ise Wordle'ın 2021'den sonra popülerlik kazanması ve ChatGPT'nin bundan sonra herhangi bir bilgi sağlayamaması.

    Ancak, ChatGPT aslında popüler çevrimiçi kelime oyununun nasıl oynanacağını bilmiyor ve kurallarını anlamıyor. Bunun nedeni ise Wordle'ın 2021'den sonra popülerlik kazanması ve ChatGPT'nin bundan sonra herhangi bir bilgi sağlayamaması.

  8. REÇETELİ İLAÇLAR HAKKINDA TAVSİYE VERMİYOR ChatGPT, ABD'de doktorluk yapmak için gerekli olan altın standart sınavını geçebildiğinin tespit edilmesinin ardından kısa süre önce tıp camiasında heyecan yarattı ve bir gün insan doktorların yerini alabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

    REÇETELİ İLAÇLAR HAKKINDA TAVSİYE VERMİYOR ChatGPT, ABD'de doktorluk yapmak için gerekli olan altın standart sınavını geçebildiğinin tespit edilmesinin ardından kısa süre önce tıp camiasında heyecan yarattı ve bir gün insan doktorların yerini alabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

  9. Gerçek bir doktor yerine neden bir yapay zeka botuna güvenmek istendiği ayrı bir konu, ancak ChatGPT'ye reçeteli ilaçlar hakkında soru sorarsanız, size tavsiye veremeyeceğini söyleyecek ve bir profesyonelle konuşmanızı önerecek. Bununla birlikte yapay zeka, reçetesiz satılan ilaçlar için öneriler de dahil olmak üzere temel tıbbi tavsiyelerde bulunacak.

    Gerçek bir doktor yerine neden bir yapay zeka botuna güvenmek istendiği ayrı bir konu, ancak ChatGPT'ye reçeteli ilaçlar hakkında soru sorarsanız, size tavsiye veremeyeceğini söyleyecek ve bir profesyonelle konuşmanızı önerecek. Bununla birlikte yapay zeka, reçetesiz satılan ilaçlar için öneriler de dahil olmak üzere temel tıbbi tavsiyelerde bulunacak.

  10. CHATGPT?DEN ?EN BÜYÜK HANDİKAPIN NE?? SORUSUNA YANIT Son olarak ChatGPT'ye "Senin en büyük handikapın ne?" diye sorarsanız size şöyle yanıt verecek:

    CHATGPT?DEN ?EN BÜYÜK HANDİKAPIN NE?? SORUSUNA YANIT Son olarak ChatGPT'ye "Senin en büyük handikapın ne?" diye sorarsanız size şöyle yanıt verecek:

  11. "Bir yapay zeka dil modeli olarak en büyük sınırlamam, yalnızca aldığım girdiye ve üzerinde eğitim aldığım bilgiye dayalı olarak yanıtlar üretebilmemdir. Muazzam miktarda veri üzerinde eğitim almış olmama ve çok çeşitli konularda tutarlı ve bilgilendirici yanıtlar üretebilmeme rağmen, bilgimin sınırlı veya güncelliğini yitirmiş olabileceği bazı alanlar var. Ek olarak, duygularım veya kişisel deneyimlerim yok, bu da bir konuşmanın içeriğini veya nüanslarını her zaman tam olarak anlayamayabileceğim anlamına geliyor. Son olarak, ben hala bir makineyim ve bazen hatalar yapabilir veya yanlış yanıtlar verebilirim."

    "Bir yapay zeka dil modeli olarak en büyük sınırlamam, yalnızca aldığım girdiye ve üzerinde eğitim aldığım bilgiye dayalı olarak yanıtlar üretebilmemdir. Muazzam miktarda veri üzerinde eğitim almış olmama ve çok çeşitli konularda tutarlı ve bilgilendirici yanıtlar üretebilmeme rağmen, bilgimin sınırlı veya güncelliğini yitirmiş olabileceği bazı alanlar var. Ek olarak, duygularım veya kişisel deneyimlerim yok, bu da bir konuşmanın içeriğini veya nüanslarını her zaman tam olarak anlayamayabileceğim anlamına geliyor. Son olarak, ben hala bir makineyim ve bazen hatalar yapabilir veya yanlış yanıtlar verebilirim."