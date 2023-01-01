İşte Kız Kules'nin Son Hali! Açılışına Çok Az Kaldı
Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.
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2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi?nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.
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İstanbul?un simgelerinden Kız Kulesi?ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi.
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Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi?nin çevresindeki düzenlemelerin devam ettiği görüldü.
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İşte Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi?nin son hali...
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