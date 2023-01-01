İşte Kız Kules'nin Son Hali! Açılışına Çok Az Kaldı

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi?nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.

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