Bahçelievler'de Kolonları Patlayan Binaya 10 Dakika Eşya İzni
Bahçelievler?de bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan 6 katlı binada oturanların evlerine kısa süreliğine girmelerine izin verildi.
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İstanbul Bahçelievler?de 6 katlı bina, kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı tahliye edildi.
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Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın dün akşam kolonları patlayınca kaydığı tespit edildi.
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Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50'ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti.
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Apartmanın önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyenler verilen izinle evlerine ve dükkanlarına girdi.
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10 dakikalık sürelerle dairelerine giren apartman sakinleri değerli eşyalarını alarak binadan ayrıldı.
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Eşyalarını bavullarla binadan çıkaran apartman sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürdürüyor.
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Binanın altında bulunan terzi ve market sahipleri de ürünlerini çöp poşetleri ve çuvallarla dükkanlarından çıkardı.
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Yetkililer çalışmalarını sürdürürken, apartmanın yıkımına başlandı.