Binanın altında bulunan terzi ve market sahipleri de ürünlerini çöp poşetleri ve çuvallarla dükkanlarından çıkardı.

Apartmanın önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyenler verilen izinle evlerine ve dükkanlarına girdi.

Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50'ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti.

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