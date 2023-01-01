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Mescid-İ Aksa 250 Bin Müslüman Saf Tuttu

250 bin Müslüman saf tuttu

  1. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda "Mescid-i Aksa'da cuma namazı" yoğunluğu yaşandı.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda "Mescid-i Aksa'da cuma namazı" yoğunluğu yaşandı.

  2. Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa'nın bahçe ve avlularını da doldurarak saf tuttu.

    Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa'nın bahçe ve avlularını da doldurarak saf tuttu.

  3. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının dördüncü cumasına 250 bin kişi katıldı.Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif'te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının dördüncü cumasına 250 bin kişi katıldı.Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif'te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

  4. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın girişi, çevresi ve Eski Şehir sokaklarında İsrail polisinin yoğunluğu dikkati çekti.Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri, verdiği cuma hutbesinde, ramazanın son on günündeki Kadir Gecesi'nin faziletine işaret etti.

    Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın girişi, çevresi ve Eski Şehir sokaklarında İsrail polisinin yoğunluğu dikkati çekti.Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri, verdiği cuma hutbesinde, ramazanın son on günündeki Kadir Gecesi'nin faziletine işaret etti.

  5. Şeyh Sabri, İsrail güçlerinin ramazan günlerinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek, onlarca Filistinliyi yaraladığı saldırılarına değinerek, işgale karşı Aksa'yı doldurmanın önemini vurguladı.Aksa'nın İsrail askerleri tarafından "defalarca vahşice saldırıya uğradığına" dikkati çeken Şeyh Sabri, bu saldırılara karşı Aksa'da "ibadet ederek ve itikafa girerek gönüllü nöbet tutanlar ve sebat edenlerden" övgüyle söz etti.

    Şeyh Sabri, İsrail güçlerinin ramazan günlerinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek, onlarca Filistinliyi yaraladığı saldırılarına değinerek, işgale karşı Aksa'yı doldurmanın önemini vurguladı.Aksa'nın İsrail askerleri tarafından "defalarca vahşice saldırıya uğradığına" dikkati çeken Şeyh Sabri, bu saldırılara karşı Aksa'da "ibadet ederek ve itikafa girerek gönüllü nöbet tutanlar ve sebat edenlerden" övgüyle söz etti.

  6. İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı İsrail güçleri, ramazanın dördüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e geçişini engelledi.

    İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı İsrail güçleri, ramazanın dördüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e geçişini engelledi.

  7. İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki "300" isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

    İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki "300" isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

  8. 45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

    45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

  9. Harem-i Şerif'te her yıl ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 250 bine kadar çıkıyor.

    Harem-i Şerif'te her yıl ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 250 bine kadar çıkıyor.

  10. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

    İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.