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Baharın Ortasında Kar Sürprizi Yaşanacak!

Meteoroloji haberlerinin tanıdık siması Bünyamin Sürmeli, Türkiye'de havanın seyrine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak sorusuna açıklık getiren Sürmeli, kar sürprizi yaşayacak bölgeyi paylaştı.

  1. YouTube hesabından yeni bir video paylaşan Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, önümüzdeki hafta için uyarılarda bulundu.

    YouTube hesabından yeni bir video paylaşan Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, önümüzdeki hafta için uyarılarda bulundu.

  2. Bünyamin Sürmeli, hava sıcaklıklarının bayramda yurt genelinde artacağını belirtti ardından eklemeler yaptı. İşte Sürmeli'nin açıklamaları...

    Bünyamin Sürmeli, hava sıcaklıklarının bayramda yurt genelinde artacağını belirtti ardından eklemeler yaptı. İşte Sürmeli'nin açıklamaları...

  3. "Şu anki tabloda ayın son 3'te 1'lik kısmında iyi bir sıcak gelse bile zaten ancak normalleri yakalayacağız. Çünkü bu dönemin normali İstanbul için örnek veriyorum; bu dönemdeki normali 17 derece, bakın günlerdir 10 derece. Normalin 10 derece de altına inebilir, 15 derece de üstüne çıkabilir. Biz sürekli bunu yaşayınca mevsim değişiyor. Yani nisan bahar aylarından çıkıp kış mevsimlerinden bir aya dönmüş oluyor.

    "Şu anki tabloda ayın son 3'te 1'lik kısmında iyi bir sıcak gelse bile zaten ancak normalleri yakalayacağız. Çünkü bu dönemin normali İstanbul için örnek veriyorum; bu dönemdeki normali 17 derece, bakın günlerdir 10 derece. Normalin 10 derece de altına inebilir, 15 derece de üstüne çıkabilir. Biz sürekli bunu yaşayınca mevsim değişiyor. Yani nisan bahar aylarından çıkıp kış mevsimlerinden bir aya dönmüş oluyor.

  4. Ankara'ya bakalım. Ankara'nın sıcaklık ortalaması 17,5-18 derece, bu günlerde 10-12 dereceler aralığında. Dolayısıyla sıcaklıklarımız normallerin altında. Özellikle cumadan itibaren hissedilir bir artış var. Onun arkasında önümüzdeki haftaya bir daha bir düşüş var. Dolayısıyla 15 derecenin altında seyredecek bir süre.

    Ankara'ya bakalım. Ankara'nın sıcaklık ortalaması 17,5-18 derece, bu günlerde 10-12 dereceler aralığında. Dolayısıyla sıcaklıklarımız normallerin altında. Özellikle cumadan itibaren hissedilir bir artış var. Onun arkasında önümüzdeki haftaya bir daha bir düşüş var. Dolayısıyla 15 derecenin altında seyredecek bir süre.

  5. O nedenle muhtemelen bayramla beraber sıcaklıklar bir daha mevsimin gerçeklerine çıkıp bir tık da üzerine çıkacak.

    O nedenle muhtemelen bayramla beraber sıcaklıklar bir daha mevsimin gerçeklerine çıkıp bir tık da üzerine çıkacak.

  6. "Doğu Anadolu'da kar bekliyoruz" Sürmeli, "Yağış da yurdun neredeyse tamamında. Yurdun tamamı normalin üzerinde yağış görülüyor. Simülasyonlarımıza geçeceğiz. Hemen arkasında bu sıcaklıktan bahara ne zaman geçiş yapıyoruz onu göreceğiz. Bir de kar var, doğu anadoluda kar bekliyoruz. Gece mece ama kar bekliyoruz. Yurdun büyük kısmında havada bir hareket var. Marmara en soğuk günleri yaşıyor.

    "Doğu Anadolu'da kar bekliyoruz" Sürmeli, "Yağış da yurdun neredeyse tamamında. Yurdun tamamı normalin üzerinde yağış görülüyor. Simülasyonlarımıza geçeceğiz. Hemen arkasında bu sıcaklıktan bahara ne zaman geçiş yapıyoruz onu göreceğiz. Bir de kar var, doğu anadoluda kar bekliyoruz. Gece mece ama kar bekliyoruz. Yurdun büyük kısmında havada bir hareket var. Marmara en soğuk günleri yaşıyor.

  7. Yarın öbür gün sıcaklıklar biraz yükseliyor yurdun büyük kısmında. Toroslar çevresine, doğu anadoluya ağırlıkla geceye denk gelecek şekilde, ama deprem bölgesini etkilemeyecek şekilde kar geçişleri bekliyoruz." şeklinde konuştu. <br> Türkiye'de 5 günlük haritalı hava durumu...

    Yarın öbür gün sıcaklıklar biraz yükseliyor yurdun büyük kısmında. Toroslar çevresine, doğu anadoluya ağırlıkla geceye denk gelecek şekilde, ama deprem bölgesini etkilemeyecek şekilde kar geçişleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.
    Türkiye'de 5 günlük haritalı hava durumu...

  8. 15 Nisan Cumartesi günü

    15 Nisan Cumartesi günü