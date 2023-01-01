2023 Seçimleri İçin Son Anket!
14 Mayıs seçimine günler kala son anket canlı yayında paylaşıldı. İlk kez oy kullanacaklar hangi adayı tercih ediyor? Genel tabloda son durum ne? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun son oy oranı nasıl?
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Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, AHaber canlı yayınında anketlerdeki son durumu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu belirten Taşdemir, "İlk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz." dedi. İşte son ankette son durum ve Taşdemir'in açıklamaları:
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"Biz 2014 ve 2018 seçimlerini en doğru şekilde bilen araştırma şirketlerinde biriyiz. Şu an gelinen noktada bir Muharrem İnce gerçeği var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala önde ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Bazıları ilk kez kullanacak kesimini Erdoğan' oy vermeyeceğini iddia ediyor ama orada ciddi şekilde yanılıyorlar"
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Bizim elimizdeki veriler şunu gösteriyor; ilk kez oy kullanacakların yüzde 23,22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Yine 23,05 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atıyor. Burada durum başa baş.
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Genel tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 puan önde. Erdoğan'ın oyu 45,9. İşte ilk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz.
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Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 43,9 civarında.
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Veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağını gösteriyor.AK Parti'nin kararsız seçmenin tekrar Erdoğan'a yönelmesiyle bu seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek.
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Muharrem İnce'nin yüzde 8'ler civarında oyu var. Hatırlanacağı üzere Muharrem İnce 2. Tura kalırsa Kılıçdaroğlu lehine çekilirim diye açıklamalar yapıyordu. Biz de buradaki vatandaşlar kime oy vereceğini sorduk. Bunlardan ancak yüzde 54'lük bir kesim oy atacağını söylüyor. Diğer kesim ise oy vermeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla İnce çekilse bile oyların tamamı Kılıçdaroğlu'na gitmiyor yarısı Erdoğan'a geliyor..