"Biz 2014 ve 2018 seçimlerini en doğru şekilde bilen araştırma şirketlerinde biriyiz. Şu an gelinen noktada bir Muharrem İnce gerçeği var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala önde ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Bazıları ilk kez kullanacak kesimini Erdoğan' oy vermeyeceğini iddia ediyor ama orada ciddi şekilde yanılıyorlar"