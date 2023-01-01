Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Rekabet Kurumu artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçti
Rekabet Kurumu artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçti
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

2023 Seçimleri İçin Son Anket!

14 Mayıs seçimine günler kala son anket canlı yayında paylaşıldı. İlk kez oy kullanacaklar hangi adayı tercih ediyor? Genel tabloda son durum ne? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun son oy oranı nasıl?

  1. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, AHaber canlı yayınında anketlerdeki son durumu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu belirten Taşdemir, "İlk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz." dedi. İşte son ankette son durum ve Taşdemir'in açıklamaları:

    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, AHaber canlı yayınında anketlerdeki son durumu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu belirten Taşdemir, "İlk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz." dedi. İşte son ankette son durum ve Taşdemir'in açıklamaları:

  2. "Biz 2014 ve 2018 seçimlerini en doğru şekilde bilen araştırma şirketlerinde biriyiz. Şu an gelinen noktada bir Muharrem İnce gerçeği var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala önde ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Bazıları ilk kez kullanacak kesimini Erdoğan' oy vermeyeceğini iddia ediyor ama orada ciddi şekilde yanılıyorlar"

    "Biz 2014 ve 2018 seçimlerini en doğru şekilde bilen araştırma şirketlerinde biriyiz. Şu an gelinen noktada bir Muharrem İnce gerçeği var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala önde ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Bazıları ilk kez kullanacak kesimini Erdoğan' oy vermeyeceğini iddia ediyor ama orada ciddi şekilde yanılıyorlar"

  3. Bizim elimizdeki veriler şunu gösteriyor; ilk kez oy kullanacakların yüzde 23,22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Yine 23,05 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atıyor. Burada durum başa baş.

    Bizim elimizdeki veriler şunu gösteriyor; ilk kez oy kullanacakların yüzde 23,22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Yine 23,05 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atıyor. Burada durum başa baş.

  4. Genel tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 puan önde. Erdoğan'ın oyu 45,9. İşte ilk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz.

    Genel tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 puan önde. Erdoğan'ın oyu 45,9. İşte ilk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz.

  5. Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 43,9 civarında.

    Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 43,9 civarında.

  6. Veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağını gösteriyor.AK Parti'nin kararsız seçmenin tekrar Erdoğan'a yönelmesiyle bu seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek.

    Veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağını gösteriyor.AK Parti'nin kararsız seçmenin tekrar Erdoğan'a yönelmesiyle bu seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek.

  7. Muharrem İnce'nin yüzde 8'ler civarında oyu var. Hatırlanacağı üzere Muharrem İnce 2. Tura kalırsa Kılıçdaroğlu lehine çekilirim diye açıklamalar yapıyordu. Biz de buradaki vatandaşlar kime oy vereceğini sorduk. Bunlardan ancak yüzde 54'lük bir kesim oy atacağını söylüyor. Diğer kesim ise oy vermeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla İnce çekilse bile oyların tamamı Kılıçdaroğlu'na gitmiyor yarısı Erdoğan'a geliyor..

    Muharrem İnce'nin yüzde 8'ler civarında oyu var. Hatırlanacağı üzere Muharrem İnce 2. Tura kalırsa Kılıçdaroğlu lehine çekilirim diye açıklamalar yapıyordu. Biz de buradaki vatandaşlar kime oy vereceğini sorduk. Bunlardan ancak yüzde 54'lük bir kesim oy atacağını söylüyor. Diğer kesim ise oy vermeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla İnce çekilse bile oyların tamamı Kılıçdaroğlu'na gitmiyor yarısı Erdoğan'a geliyor..