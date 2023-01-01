Hastalığını İlk Kez Açıkladı: Defolup Gitmek İstiyorum
Geçtiğimiz aylarda kısa süreli olarak sahneleri bıraktığını duyuran Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borderline, yani kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini ifade etti.
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Bir süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndü. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı.
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Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda
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"Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderlinem ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden" diyerek isyan etti. Ünlü isim, paylaşımını yorumlara kapalı yaptı.
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BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?
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Borderline kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur.