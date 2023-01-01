Sütten 10 kat daha fazla kalsiyuma sahip o besin

Kıvırcık lahananın en gelişmiş hali olan kale bitkisi son 10 yıldır ünlü isimlerin radarındaki bir besindir. İçeriğindeki güçlü vitamin ve mineraller sayesinde adeta kanser savar olarak bilinir. Vücuttaki her hücreyi hızla onararak iyileştiren kale bitkisi şifa kaynağıdır. Yüzyıllardır tüketilmesine rağmen kanseri engellediği keşfedildiğinden beridir.