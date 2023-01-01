Sütten 10 Kat Daha Fazla Kalsiyuma Sahip O Besin
Sütten 10 kat daha fazla kalsiyuma sahip o besin
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Kıvırcık lahananın en gelişmiş hali olan kale bitkisi son 10 yıldır ünlü isimlerin radarındaki bir besindir. İçeriğindeki güçlü vitamin ve mineraller sayesinde adeta kanser savar olarak bilinir. Vücuttaki her hücreyi hızla onararak iyileştiren kale bitkisi şifa kaynağıdır. Yüzyıllardır tüketilmesine rağmen kanseri engellediği keşfedildiğinden beridir.
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İçeriğinde güçlü lif olan kale bitkisi, diyet yapmak isteyenlerin listesinde ilk sırasında yer alır. Bu yüzden dünyaca ünlü isimler beslenme alışkanlıklarına kale bitkisini ekler. Kale bitkisi bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.
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İçeriğinde yüksek oranda demi mineralleri barındırdığından kana hızla karışır. Vücudun güçlenmesi için kandaki kan hücre yapısını arttırarak hastalıklara karşı bağışıklık sistemini korur. Kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve kas sistemindeki hasarları onarır. Kireçlenme ve romatizmal hastalıkları engellemek için uzmanlar 25 yaş sonrası tüketimin 2 katına çıkartılmasını önerir.
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K vitamini içerdiğinden hücreleri hızla onararak yaşanma ve yaşlanma belirtilerini azaltır. K vitamini besinlerde oldukça az bulunur. Ancak kale bitkisinin yüzde 80'ini oluşturur.
Menopoz adet dönemlerindeki hormonal sıkıntıları azaltır. Kan basıncını düzenler. Özellikle kadınlardaki oluşma ihtimali olan kanserleri engeller.