"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."

"Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah."