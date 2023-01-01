Kadir Gecesi İle İlgili Mesajlar Ve Sözler
Aileye, eşe, sevgiliye, iş arkadaşına gönderilebilecek Kadir Gecesi mesajlarını bir araya getirdik. İşte resimli -resimsiz Kadir Gecesi mesajları...
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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Bir Kadir Gecesi'ne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kalplerinden geçen dilek ve duaları Kadir Gecesi mesajları aracılığıyla paylaşıyor.
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KADİR GECESİ MESAJLARI
"Mübarek Kadir Gecesi?ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum"
"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun."
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"Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun."
"Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah?tan niyaz ederim.."
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"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
"Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah."
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"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun."
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun.."
"Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah"