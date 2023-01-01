Size Nefes Olacak 'Yaren'iniz Var

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa?da ikamet edip sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olan, korunmaya ve bakıma muhtaç 60 yaş ve üzerindeki kişilere Huzurevi?nde her türlü hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi şimdi de yaşlı, engelli ve tam yatağa bağımlı vatandaşlara yatılı bakım hizmetinin dışında evde bakım hizmeti vermeye de başlıyor. Yaşlı Engelli Destek Hizmetleri Projesi?nde (YAREN) en büyük amaç, evde bakım ihtiyacı duyan kişilere gerekli her türlü desteği sağlayarak ailelerinin kendilerine vakit ayırabilecekleri esnek zaman dilimleri oluşturmak ve hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak. Bu nedenle projesinin hedef kitlesini sürekli evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve aileleri oluşturuyor.