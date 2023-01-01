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Size Nefes Olacak 'Yaren'iniz Var

Bursa'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı 'Yaren Projesi' ile evlerinde sürekli yatağa bağımlı olan yakınlarına bakmak zorunda olan vatandaşlara nefes olacak. Yatağa bağımlı yakınlarının bakımı yüzünden kendilerine zaman ayıramayan vatandaşlar, bu proje ile rahat bir nefes alacak.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa?da ikamet edip sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olan, korunmaya ve bakıma muhtaç 60 yaş ve üzerindeki kişilere Huzurevi?nde her türlü hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi şimdi de yaşlı, engelli ve tam yatağa bağımlı vatandaşlara yatılı bakım hizmetinin dışında evde bakım hizmeti vermeye de başlıyor. Yaşlı Engelli Destek Hizmetleri Projesi?nde (YAREN) en büyük amaç, evde bakım ihtiyacı duyan kişilere gerekli her türlü desteği sağlayarak ailelerinin kendilerine vakit ayırabilecekleri esnek zaman dilimleri oluşturmak ve hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak. Bu nedenle projesinin hedef kitlesini sürekli evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve aileleri oluşturuyor.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa?da ikamet edip sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olan, korunmaya ve bakıma muhtaç 60 yaş ve üzerindeki kişilere Huzurevi?nde her türlü hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi şimdi de yaşlı, engelli ve tam yatağa bağımlı vatandaşlara yatılı bakım hizmetinin dışında evde bakım hizmeti vermeye de başlıyor. Yaşlı Engelli Destek Hizmetleri Projesi?nde (YAREN) en büyük amaç, evde bakım ihtiyacı duyan kişilere gerekli her türlü desteği sağlayarak ailelerinin kendilerine vakit ayırabilecekleri esnek zaman dilimleri oluşturmak ve hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak. Bu nedenle projesinin hedef kitlesini sürekli evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve aileleri oluşturuyor.

  2. Yalnız değilsiniz<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde düzenlediği basın toplantısında Yaren Projesini kamuoyuna tanıttı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan?ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ?Dünyada 60 yaş ve üzerindeki insanların sayısı hızla artmakta ve artamaya devam edeceği öngörülüyor. Ülkemizde yaşlı nüfusun toplumdaki oranı 2021 yılı verilerine göre yaklaşık yüzde 4,66 iken 2030'larda bu oranın yüzde 6 olması bekleniyor. Yaşlılık; çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi hayatın doğal evrelerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet uygulamalarında çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm kişi ve gruplara yönelik yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz."

    Yalnız değilsiniz
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde düzenlediği basın toplantısında Yaren Projesini kamuoyuna tanıttı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan?ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ?Dünyada 60 yaş ve üzerindeki insanların sayısı hızla artmakta ve artamaya devam edeceği öngörülüyor. Ülkemizde yaşlı nüfusun toplumdaki oranı 2021 yılı verilerine göre yaklaşık yüzde 4,66 iken 2030'larda bu oranın yüzde 6 olması bekleniyor. Yaşlılık; çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi hayatın doğal evrelerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet uygulamalarında çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm kişi ve gruplara yönelik yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz."

  3. "Bu projemizde de 0224 716 31 00 no?lu telefon üzerinden yapılan başvurular sonrasında, sağlık personelimiz ev ziyareti yaparak ailenin kısa süreli bakım desteğine uygun olup olmadığını belirleyerek, randevu oluşturup, gerekli planlamayı yapacak. İlk planlamada ikişer kişilik bakım personelinden oluşan üç araçla Yaren Destek Ekibi olarak ailelerimizin adreslerinde bakım destek hizmeti vereceğiz. Hizmetler, belirlenen takvime göre 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatlerinde ayda bir defa dört saat olarak planlandı. ?Yalnız değilsiniz, yanınızdayız? sloganıyla yaşlı ve engelli hizmetlerimizde yeni uygulamaları hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz şimdiden hayırlı olsun? dedi.

    "Bu projemizde de 0224 716 31 00 no?lu telefon üzerinden yapılan başvurular sonrasında, sağlık personelimiz ev ziyareti yaparak ailenin kısa süreli bakım desteğine uygun olup olmadığını belirleyerek, randevu oluşturup, gerekli planlamayı yapacak. İlk planlamada ikişer kişilik bakım personelinden oluşan üç araçla Yaren Destek Ekibi olarak ailelerimizin adreslerinde bakım destek hizmeti vereceğiz. Hizmetler, belirlenen takvime göre 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatlerinde ayda bir defa dört saat olarak planlandı. ?Yalnız değilsiniz, yanınızdayız? sloganıyla yaşlı ve engelli hizmetlerimizde yeni uygulamaları hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz şimdiden hayırlı olsun? dedi.