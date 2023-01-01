28 Yılda 3 Barajlık Tasarruf

Rehavete kapılmak yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu'na göre hazırlanan 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasında Bursa?nın da olağanüstü kuraklık tehlikesi altında gösterildiğini hatırlattı. Şubat ayında Nilüfer Barajı?nın dip yaptığını, Doğancı Barajındaki seviyenin de yüzde 24?e kadar düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, ?Çok şükür nisan yağmurları imdadımıza yetişti. Yağışlar devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi. Doğancı?da seviye yüzde 60?a ulaştı. Kar sularının da erimesiyle seviyenin daha da yükselmesini bekliyoruz. İnşallah bu yazı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Ancak bu tablo rehavete yol açmamalı. İsraf etmeme ve tasarruflu kullanım noktasında her bir birey özerine düşeni yapmalı? dedi.