Ziyaret sırasında salavat getiren bazı vatandaşlar, Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemerini görünce duygulu anlar yaşadı.

Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra Hırka-i Şerif'i görmek için Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi?ne gelen vatandaşlar, caminin dışından itibaren zabıtanın yerleştirdiği demir bariyerler arasında kuyruk oluşturdu.

Hz. Peygamberin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'e vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi gösterdi.

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