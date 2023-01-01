Kadir Gecesi'nde Hırka-İ Şerif'e Ziyaretçi Akını
Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani?ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi'nde ziyaretçi akınına uğradı.
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Hz. Peygamberin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'e vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi gösterdi.
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Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra Hırka-i Şerif'i görmek için Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi?ne gelen vatandaşlar, caminin dışından itibaren zabıtanın yerleştirdiği demir bariyerler arasında kuyruk oluşturdu.
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Kadınlarla erkekler, ayrı kapıdan camiye girerken, engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ayrı giriş kapısından içeri girerek ziyaretlerini gerçekleştirdi.
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Ziyaret sırasında salavat getiren bazı vatandaşlar, Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemerini görünce duygulu anlar yaşadı.
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