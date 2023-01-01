300 Yumurta Yiyerek 40 Kilo Verdi

Mahmut Tuncer'in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur?" sorusunu cevaplayan Gizem, şöyle konuşmuştu: "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu.