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300 Yumurta Yiyerek 40 Kilo Verdi

Kilo sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, yalnızca başarılı müzik kariyeriyle değil 75 günde tam 40 kilo vermesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

  1. Güzelliği ve sesiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Gizem Tuncer'in babasının kim olduğunu duyanlar inanamadı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem, babasının yolundan giderek müzik dünyasında emin adımlarla yürüyor.

    Güzelliği ve sesiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Gizem Tuncer'in babasının kim olduğunu duyanlar inanamadı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem, babasının yolundan giderek müzik dünyasında emin adımlarla yürüyor.

  2. Konservatuar mezunu olan ünlü şarkıcı aynı zamanda oyunculukla da yakından ilgileniyor.

    Konservatuar mezunu olan ünlü şarkıcı aynı zamanda oyunculukla da yakından ilgileniyor.

  3. "Konservatuar mezunuyum. Benim için müzik de oyunculuk da çok değerli. Birini daha ön planda tutmuyorum. Oyunculuğa da devam edeceğim her zaman" diyen Gizem Tuncer son olarak verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    "Konservatuar mezunuyum. Benim için müzik de oyunculuk da çok değerli. Birini daha ön planda tutmuyorum. Oyunculuğa da devam edeceğim her zaman" diyen Gizem Tuncer son olarak verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

  4. "ZATEN MAHMUT TUNCER DİYE BİR ADAM VAR" Tuncer soyadını kullanmama sebebini açıklayan ünlü isim "Sadece sahnede kullanmıyorum. Bir gün Ömür Sabuncuoğlu'yla yemeğe gittik. Onun aklına gelen bir fikirdi. "Zaten Mahmut Tuncer diye bir adam var. Sen sadece Gizem ol" dedi. Bana da mantıklı geldi o an, öyle kaldı." dedi.

    "ZATEN MAHMUT TUNCER DİYE BİR ADAM VAR" Tuncer soyadını kullanmama sebebini açıklayan ünlü isim "Sadece sahnede kullanmıyorum. Bir gün Ömür Sabuncuoğlu'yla yemeğe gittik. Onun aklına gelen bir fikirdi. "Zaten Mahmut Tuncer diye bir adam var. Sen sadece Gizem ol" dedi. Bana da mantıklı geldi o an, öyle kaldı." dedi.

  5. Mahmut Tuncer'in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur?" sorusunu cevaplayan Gizem, şöyle konuşmuştu: "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu.

    Mahmut Tuncer'in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur?" sorusunu cevaplayan Gizem, şöyle konuşmuştu: "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu.

  6. Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman.

    Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman.

  7. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer'in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim."

    Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer'in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim."

  8. Yalnızca müzik hayatındaki başarısı değil verdiği kilolarla da gündeme gelen Tuncer, kısa sürede 90 kilodan 50 kiloya düşmeyi başarmıştı.

    Yalnızca müzik hayatındaki başarısı değil verdiği kilolarla da gündeme gelen Tuncer, kısa sürede 90 kilodan 50 kiloya düşmeyi başarmıştı.

  9. "Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum." diyen ünlü şarkıcının kilo vermesinin sırrının "yumurta" olduğu öğrenildi.

    "Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum." diyen ünlü şarkıcının kilo vermesinin sırrının "yumurta" olduğu öğrenildi.

  10. Gizem Tuncer, haftada 300 yumurta yiyerek 75 günde 40 kilo verdi.

    Gizem Tuncer, haftada 300 yumurta yiyerek 75 günde 40 kilo verdi.