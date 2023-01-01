Türk kahvesini aç karnına iciyorsanız dikkat!

AÇ KARNINA TÜKETİLEN TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, aç karnına içilen Türk kahvesi ile ilgili bulgulara ulaşıldı. Bilim insanlarının sonuçları şu şekilde;

*Sinir hücrelerinin deforme olmasına yol açar.

*Sinir hücrelerinin zarar görmesi, beyin sağlığına da etki eder.

*Kan basıncını düşürür.

*Kan basıncının düşmesi, damarların daralmasına sebep olur. Bunun sonucunda da beyin ana damarı zarar görür.

*Yüksek oranda kafein içerdiği için mide asidini bozar.

*Reflü gibi hastalıkları tetikler.

*Vücutta kortizol seviyesini arttırır. Ayrıca düzensiz oranda alınan kafein kortizollarin işlevselliğini bozar. Bunun sonucunda ise bölgesel hormon bozuklukları görülebilir.