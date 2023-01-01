Türk Kahvesini Aç Karnına İciyorsanız Dikkat!
Türk kahvesini aç karnına iciyorsanız dikkat!
-
Kültürümüze yerleşen Türk kahvesi pek çok fayda sağlıyor. Fakat bilim insanları tarafından son yapılan açıklamalarda, bazı durumlarda Türk kahvesinin beyin sağlığına zararlı olabileceği ortaya çıkarttı. Türk kahvesinin belirli durumlarda tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan bilim insanları, beyin sağlığı açısından bazı durumlarda bu içeceğin oldukça zararlı olabileceği vurguladı.
-
BİLİM İNSANLARI BEYİN SAĞLIĞI İÇİN UYARDI
Kültürümüzün vazgeçilmez öğelerinden biri olan Türk kahvesi, aç karnına tüketildiğinde beyin sağlığı açısından oldukça zarar teşkil ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, aç karnına tüketilen Türk kahvesinin kandaki şeker kontrolünü altüst ederek, sinir sistemine zarar verdiği görüldü. Ayrıca bilim insanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, aç karnına tüketilen Türk kahvesinin beyin sağlığına da zarar verdiği oraya çıktı.
-
AÇ KARNINA TÜKETİLEN TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, aç karnına içilen Türk kahvesi ile ilgili bulgulara ulaşıldı. Bilim insanlarının sonuçları şu şekilde;
*Sinir hücrelerinin deforme olmasına yol açar.
*Sinir hücrelerinin zarar görmesi, beyin sağlığına da etki eder.
*Kan basıncını düşürür.
*Kan basıncının düşmesi, damarların daralmasına sebep olur. Bunun sonucunda da beyin ana damarı zarar görür.
*Yüksek oranda kafein içerdiği için mide asidini bozar.
*Reflü gibi hastalıkları tetikler.
*Vücutta kortizol seviyesini arttırır. Ayrıca düzensiz oranda alınan kafein kortizollarin işlevselliğini bozar. Bunun sonucunda ise bölgesel hormon bozuklukları görülebilir.
-
FAYDALI ETKİLERİ
Bilim insanlarının açıklamaları sadece olumsuz yönde değil, olumlu yönde de mevcut. Nitekim aç karnına içilen kahvenin beyin sağlığına zararı olsa da, normal zamanlarda içilen içeceğin faydaları şu şekilde;
*Zekayı güçlendirir ve enerji düzeyinin artmasına yardımcı olur.
*Yağ yakımını arttırır.
*Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı korur.
*Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
*Diyabet riskinin azalmasına yardımcı olur.
*Kalp hastalığı riskinin azalmasına yardımcı olur.
-