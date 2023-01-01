Yapay Zekayı Gelecekte Kontrol Etmek Mümkün Mü?

Erlangen-Nürnberg Üniversitesinde Yapay Zeka Etiği ve Felsefesi üzerine çalışan Prof. Dr. Vincent C. Müller, yapay zekanın kontrol altında tutulup tutulmayacağı sorusuna, "Düşünün işçilerin olduğu bir fabrikanız var ve kendinize 'bu insanlar benim kontrolüm altında mı' diye sorabilirsiniz. İşçinin arkasında durup vidayı al, buraya yerleştir, sonra bir tane daha al diye yönlendirebilirsiniz ve bu kişi sizin kontrolünüz altında olur ama siz fabrikayı böyle mi yönetmek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.