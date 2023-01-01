MAK Danışmanlık, Nisan Ayı Anketinin Sonuçlarını Paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik. MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR, ALF, SAROS ve Türkiye Raporu'nun son seçim anketlerini derledik.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor.

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