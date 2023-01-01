MAK Danışmanlık, Nisan Ayı Anketinin Sonuçlarını Paylaştı
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık, nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı
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2023 seçimleri son anket sonuçları: Partilerin oy oranı kaç, ittifaklar kaç oy alıyor?
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik. MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR, ALF, SAROS ve Türkiye Raporu'nun son seçim anketlerini derledik.
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Son seçim anketlerinin sonuçlarını tarih sırasına göre güncellenen aşağıdaki grafiklerimizden takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz: 💢 Kemal Kılıçdaroğlu %47,8 💢 Recep Tayyip Erdoğan %43,7 💢 Muharrem İnce %3,4 💢 Sinan Oğan %1,1
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Oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? 💢 AK Parti %35,8 💢 CHP %29,1 💢 İYİ Parti %11,7 💢 HDP %8,8 💢 YSP %9,5 💢 MHP %7,2 💢 TİP %1,4
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