MAK Danışmanlık, Nisan Ayı Anketinin Sonuçlarını Paylaştı

DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık

MAK Danışmanlık, Nisan Ayı Anketinin Sonuçlarını Paylaştı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık, nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı

  1. 2023 seçimleri son anket sonuçları: Partilerin oy oranı kaç, ittifaklar kaç oy alıyor?

    2023 seçimleri son anket sonuçları: Partilerin oy oranı kaç, ittifaklar kaç oy alıyor?

  2. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor.

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor.

  3. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik. MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR, ALF, SAROS ve Türkiye Raporu'nun son seçim anketlerini derledik.

    Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik. MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR, ALF, SAROS ve Türkiye Raporu'nun son seçim anketlerini derledik.

  4. Son seçim anketlerinin sonuçlarını tarih sırasına göre güncellenen aşağıdaki grafiklerimizden takip edebilirsiniz.

    Son seçim anketlerinin sonuçlarını tarih sırasına göre güncellenen aşağıdaki grafiklerimizden takip edebilirsiniz.

  5. .

    .

  6. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz: &#128162; Kemal Kılıçdaroğlu %47,8 &#128162; Recep Tayyip Erdoğan %43,7 &#128162; Muharrem İnce %3,4 &#128162; Sinan Oğan %1,1

    Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz: 💢 Kemal Kılıçdaroğlu %47,8 💢 Recep Tayyip Erdoğan %43,7 💢 Muharrem İnce %3,4 💢 Sinan Oğan %1,1

  7. Oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? &#128162; AK Parti %35,8 &#128162; CHP %29,1 &#128162; İYİ Parti %11,7 &#128162; HDP %8,8 &#128162; YSP %9,5 &#128162; MHP %7,2 &#128162; TİP %1,4

    Oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? 💢 AK Parti %35,8 💢 CHP %29,1 💢 İYİ Parti %11,7 💢 HDP %8,8 💢 YSP %9,5 💢 MHP %7,2 💢 TİP %1,4

  8. &#128172;Siz ne düşünüyorsunuz? &#128071;

    💬Siz ne düşünüyorsunuz? 👇