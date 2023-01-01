Nişan Atma Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü

Bu durumu kabullenemeyen damat ve ailesinin tehditlere başladığı öne sürüldü.

İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu.

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