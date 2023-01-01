Nişan Atma Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti.
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İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu.
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Bu durumu kabullenemeyen damat ve ailesinin tehditlere başladığı öne sürüldü.
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Geçtiğimiz pazar günü iddiaya göre öğlen saatlerinde damat tarafı gelinin ailesiyle yaşadığı Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi'ne gitti.
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Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.
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Sopalar ve taşların kullandığı kavga damat tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.
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Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.