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Nişan Atma Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti.

  1. İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu.

    İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu.

  2. Bu durumu kabullenemeyen damat ve ailesinin tehditlere başladığı öne sürüldü.

    Bu durumu kabullenemeyen damat ve ailesinin tehditlere başladığı öne sürüldü.

  3. Geçtiğimiz pazar günü iddiaya göre öğlen saatlerinde damat tarafı gelinin ailesiyle yaşadığı Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi'ne gitti.

    Geçtiğimiz pazar günü iddiaya göre öğlen saatlerinde damat tarafı gelinin ailesiyle yaşadığı Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi'ne gitti.

  4. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.

    Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.

  5. Sopalar ve taşların kullandığı kavga damat tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.

    Sopalar ve taşların kullandığı kavga damat tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.

  6. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.