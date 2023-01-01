Tarım Kredi Kooperatif Market'te Bayram'a Özel İndirimler
18-23 Nisan güncel indirimli ürünler kataloğu
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SABİT FİYAT KAMPANYASI UZATILDI Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan ?Sabit Fiyat? kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı
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18-23 NİSAN BAYRAMA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 18-23 Nisan tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.
İşte nisan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi;
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