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Tarım Kredi Kooperatif Market'te Bayram'a Özel İndirimler

18-23 Nisan güncel indirimli ürünler kataloğu

  1. SABİT FİYAT KAMPANYASI UZATILDI Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan ?Sabit Fiyat? kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı

    SABİT FİYAT KAMPANYASI UZATILDI Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan ?Sabit Fiyat? kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı

  2. 18-23 NİSAN BAYRAMA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER <br> Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 18-23 Nisan tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. <br> İşte nisan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi;

    18-23 NİSAN BAYRAMA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 18-23 Nisan tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.
    İşte nisan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi;