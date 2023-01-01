SABİT FİYAT KAMPANYASI UZATILDI Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan ?Sabit Fiyat? kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı

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