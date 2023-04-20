Ev İşlerinde Yapılan En Büyük Temizlik Hataları
Gündelik hayatımızda temizlik yaparken yaptığımız yanlışlar hem zaman kaybına hem de yorgunluğa neden oluyor. İşte evde yaptığınız en büyük temizlik hataları...
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1- BULAŞIK MAKİNESİ YERLEŞİMİ Bulaşık makinesine kirlileri yerleştirirken özellikle çatal, bıçaklarınızı karışık ve eşit yerleştirmelisiniz. Bu sayede daha temiz görünmelerini sağlayabileceksiniz.
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2- KAHVE MAKİNESİ TEMİZLİĞİ Gün içinde çoğu zaman birden fazla kullandığımız kahve makinelerini her defasında parçalarını ayırıp sabunla temizlemelisiniz. Ayrıca makinenizde biriken kireç birikintilerini de sirke ve su karışımı kullanarak çıkarmalısınız.
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3- CAM SİLME Hava güneşliyken cam silmek, temizleyicinin çok çabuk kuruması sebebiyle camın üzerinde çizgiler oluşmasına sebep olacaktır. Bu nedenle ışığın da az olduğu sabah saatleri ya da akşam cam silmek daha berrak bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.
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4- TUVALET FIRÇASI Tuvalet fırçalarını tutucularında bırakmak bakteri üremesine neden olabilir. Çünkü tutucunun içindeki nemli ortam, bakteriler için mükemmel üreme alanıdır. Uzmanlara göre, bir tuvalet fırçasının düzenli olarak en az birkaç saat dezenfektana batırılması bakterilerin üremesini engelleyecektir.
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5- DETERJAN KULLANIMI Fazla deterjan kullanmak aslında giysilerinize ve çamaşır makinenize zarar verebilir. Bu nedenle çamaşır yıkarken kirli miktarınıza göre deterjan kullanmalısınız.
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6- AHŞAP KESME TAHTASI Ahşap kesme tahtası bulaşık makinesine koyulduğunda, suyu çeken tahta içindeki ağaç lifleri eğilip ayrılabilir. Zamanla bu, yiyecek parçacıklarının ve bakterilerin saklanmasına izin veren küçük çatlaklara neden olabilir. Bu nedenle saf beyaz sirke veya özel ahşap temizleyici malzemelerle kesme tahtanızı temizlemeniz daha doğru olacaktır.
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7- PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLİĞİ Paslanmaz çelikte ağartıcı kullanmak, cihazlarınızın yüzeyine zarar verebilir. Bu yüzden paslanmaz çeliği ılık su ve bulaşık sabunu ile temizleyin.
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Ev işlerinde yapılan en büyük temizlik hataları - 8 8- HALI TEMİZLİĞİ Halı lekelerini temizleyici ile ıslatmak yarardan çok zarar verebilir. Bunun yerine temizleyiciyi lekeye hafifçe püskürtmek, durulamak için de bir sprey şişesi kullanarak sade su uygulamak daha doğru olacaktır.
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9- DİŞ FIRÇASI TEMİZLİĞİ Gün içinde en az 2 kere kullandığınız diş fırçanızı sade su ile durulamak bakterileri geride bırakabilir. Diş fırçalarını hidrojen peroksit veya ağız suyunda bekleterek dezenfekte etmelisiniz. Ayrıca diş fırçanızı yaklaşık 3 ayda 1 veya fırçanız yıpranmışsa daha önce yenisiyle değiştirmelisiniz.
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Ev işlerinde yapılan en büyük temizlik hataları - 10 10- CAM EŞYALAR Cam eşyalarınızı bulaşık makinesine koymadan önce durulamak; camın bulanık görünmesine, çizilmeye veya aşınmaya sebep olabilir. Bu nedenle kirli cam eşyaları doğrudan bulaşık makinesine koymalısınız.
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11- ELEKTRİK SÜPÜRGESİ Elektrik süpürgenizi tam anlamıyla temizlemek, fırça silindirini temizlemekten daha fazlasını içerir. Elektrik süpürgenizi düzenli olarak sökmeli ve tüm iç parçalarını mikrofiber bir bez kullanarak ılık su ve biraz bulaşık sabunu ile silmelisiniz.
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12- DÖKÜM TAVA Döküm tavaları sabunla yıkamak koruyucu kaplamayı bozabilir. Bu tip tava ya da tencereleri henüz sıcakken hafifçe ovarak temizlemelisiniz.
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13- ARABA TEMİZLİĞİ Arabanızı yıkamak için ev havluları ve bulaşık deterjanı kullanmak cilaya ve boyaya zarar verebilir. Bunun yerine otomobil cilası, pH dengeli bir araba sabunu ve mikrofiber bez kullanmalısınız.
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14- DUŞ PERDESİ Duş perdeleri, uygun şekilde temizlenmezlerse küflenmeye başlayabilir. Bu sebeple duş perdelerini çamaşır makinesinde yıkamanız daha hijyenik olacaktır.