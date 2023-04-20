Ev işlerinde yapılan en büyük temizlik hataları - 8 8- HALI TEMİZLİĞİ Halı lekelerini temizleyici ile ıslatmak yarardan çok zarar verebilir. Bunun yerine temizleyiciyi lekeye hafifçe püskürtmek, durulamak için de bir sprey şişesi kullanarak sade su uygulamak daha doğru olacaktır.