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Sahte Baklava Tuzağı! Baklava Alırken...

Ramazan bayramının olmazsa olmazı baklavayı satın alırken uzmanlar sahtesine denk geleceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor.

  1. Ramazan bayramının olmazsa olmazı baklavayı satın alırken uzmanlar sahtesine denk geleceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor. Bazı fırsatçıların merdiven altı yaptıkları ucuz baklavaya koydukları malzemeler herkesi şaşırtıyor. Peki, sahte baklava nasıl anlaşılır? Bayramda sahte baklava tuzağına düşmemek için ne yapmalı ? İşte dikkat çeken uyarılar:

    Ramazan bayramının olmazsa olmazı baklavayı satın alırken uzmanlar sahtesine denk geleceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor. Bazı fırsatçıların merdiven altı yaptıkları ucuz baklavaya koydukları malzemeler herkesi şaşırtıyor. Peki, sahte baklava nasıl anlaşılır? Bayramda sahte baklava tuzağına düşmemek için ne yapmalı ? İşte dikkat çeken uyarılar:

  2. Ramazan bayramına sayılı saatler kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Bayrama özel hazırlıkta sofraya konulacak misafirlere ikram edilecek baklavaların sırf maliyetini düşürmek için yapılan işlemler herkesi şoke etti. Baklava ustaları, piyasada merdiven altında üretim yapan ve sırf ucuz olsun diye farklı malzemeler koyan üreticiler konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

    Ramazan bayramına sayılı saatler kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Bayrama özel hazırlıkta sofraya konulacak misafirlere ikram edilecek baklavaların sırf maliyetini düşürmek için yapılan işlemler herkesi şoke etti. Baklava ustaları, piyasada merdiven altında üretim yapan ve sırf ucuz olsun diye farklı malzemeler koyan üreticiler konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

  3. Her sene yapılan bayram ziyaretlerinin olmazsa olmaz tatlısı baklavayı tepsi tepsi sipariş ederken fıstıklı baklava yerine maydonoz ve ıspanaklı baklava diye satın alabilirsiniz. Baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunları bir bir gözler önüne serdi.

    Her sene yapılan bayram ziyaretlerinin olmazsa olmaz tatlısı baklavayı tepsi tepsi sipariş ederken fıstıklı baklava yerine maydonoz ve ıspanaklı baklava diye satın alabilirsiniz. Baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunları bir bir gözler önüne serdi.

  4. Ucuz baklavalardaki hileleri gün yüzüne çıkaran uzman isimlerin anlattıkları şaşkına çevirdi. Son yapılan fiyat araştırmasına göre bir tepsi fıstıklı baklava 3 kilo 300 gram yaklaşık bin lirayı buluyor. Cevizli baklava da 600 lirayı bulmakta.

    Ucuz baklavalardaki hileleri gün yüzüne çıkaran uzman isimlerin anlattıkları şaşkına çevirdi. Son yapılan fiyat araştırmasına göre bir tepsi fıstıklı baklava 3 kilo 300 gram yaklaşık bin lirayı buluyor. Cevizli baklava da 600 lirayı bulmakta.

  5. Cevizli ve fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen 52 yıllık geçmişe sahip Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, ?Kaliteli baklava kaliteli yerlerden fiyatına bakılmadan alınır. Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu en az 320 ile 350 lira arasında değişir.

    Cevizli ve fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen 52 yıllık geçmişe sahip Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, ?Kaliteli baklava kaliteli yerlerden fiyatına bakılmadan alınır. Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu en az 320 ile 350 lira arasında değişir.

  6. Kaliteli fıstık, tereyağı ve Gaziantep ununun birleşmesi bunun altına olamaz. 90 ile 200 lira arasında değişen ucuz fıstıklı baklavalar olduğunu duyuyoruz.

    Kaliteli fıstık, tereyağı ve Gaziantep ununun birleşmesi bunun altına olamaz. 90 ile 200 lira arasında değişen ucuz fıstıklı baklavalar olduğunu duyuyoruz.

  7. AMAN DİKKAT: FISTIK YERİNE ÖĞÜTÜLMÜŞ MAYDONOZ! Bunların nasıl verildiğini artık birçoğumuz öğrendi. Fıstık yerine öğütülmüş maydanoz, ıspanak veya gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı koyuluyor. Bu hilebazlar, bir kısmına 600 lira kilosu olan fıstıktan katarken, bir kısmına ise dediğimiz gibi ıspanak, maydanoz ve yer fıstığı koyuyor. Bir kilo fıstığa, 3 kilo bu diğer yan ürünlerden koyulduğunda baklavayı 100 liraya da satsanız kurtarır? açıklamasında bulundu.

    AMAN DİKKAT: FISTIK YERİNE ÖĞÜTÜLMÜŞ MAYDONOZ! Bunların nasıl verildiğini artık birçoğumuz öğrendi. Fıstık yerine öğütülmüş maydanoz, ıspanak veya gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı koyuluyor. Bu hilebazlar, bir kısmına 600 lira kilosu olan fıstıktan katarken, bir kısmına ise dediğimiz gibi ıspanak, maydanoz ve yer fıstığı koyuyor. Bir kilo fıstığa, 3 kilo bu diğer yan ürünlerden koyulduğunda baklavayı 100 liraya da satsanız kurtarır? açıklamasında bulundu.

  8. Sağlık açısından da önemli olduğunu ifade eden Aktaş, ?Pahalı bulunduğunda en azından yarım kilo veya 250 gram alınmalı.

    Sağlık açısından da önemli olduğunu ifade eden Aktaş, ?Pahalı bulunduğunda en azından yarım kilo veya 250 gram alınmalı.

  9. Ağız tadı ile yenilmelidir. Fıstıklı baklavanın uzaktan bile kokusu gelmektedir. Uyanık olalım. Ucuz baklava olmaz. Biz yaptığımız baklavanın arkasında durduğumuz için 5 kıta 50 ülkeye Bursa?dan baklava gönderiyoruz. Baklava ile yatıp baklava ile kalkıyoruz? dedi.

    Ağız tadı ile yenilmelidir. Fıstıklı baklavanın uzaktan bile kokusu gelmektedir. Uyanık olalım. Ucuz baklava olmaz. Biz yaptığımız baklavanın arkasında durduğumuz için 5 kıta 50 ülkeye Bursa?dan baklava gönderiyoruz. Baklava ile yatıp baklava ile kalkıyoruz? dedi.

  10. Cevizli baklavadaki hilelere de dikkat çeken Aktaş, ?180 liradan başlayıp 250 liraya kadar içindeki ceviz gramajına göre değişen fiyatlar gerçek baklavadır. Fıstıklı baklavada olduğu gibi artık cevizli baklavada da hileler yapılıyor.

    Cevizli baklavadaki hilelere de dikkat çeken Aktaş, ?180 liradan başlayıp 250 liraya kadar içindeki ceviz gramajına göre değişen fiyatlar gerçek baklavadır. Fıstıklı baklavada olduğu gibi artık cevizli baklavada da hileler yapılıyor.

  11. 180 liranın altında olan baklavada kesin bir hile olduğunu unutmayalım. İrmik, ekmek kırıntısı ve yeşil mercimeğe kadar hileye başvuruluyor. Vatandaşlarımız ağız tadı ile baklava yemek veya sipariş etmek istiyorsa, fiyatı kadar aldığı yerin markasına da önem göstersin? şeklinde konuştu.

    180 liranın altında olan baklavada kesin bir hile olduğunu unutmayalım. İrmik, ekmek kırıntısı ve yeşil mercimeğe kadar hileye başvuruluyor. Vatandaşlarımız ağız tadı ile baklava yemek veya sipariş etmek istiyorsa, fiyatı kadar aldığı yerin markasına da önem göstersin? şeklinde konuştu.