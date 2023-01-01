Bu besinler ayrıca içerdikleri proteinler sayesinde bayramın ilk günü tok kalmanıza da yardımcı olacak ve tatlılara daha rahat karşı koymanızı sağlayacaktır. Bayramda belki de ilk dikkat edilmesi gereken öğün kahvaltı. Bu nedenle bayramda tembellik yapıp kahvaltıyı ihmal etmeyin. Sabah saatlerinde peynir-zeytin çeşitleri, yağsız bir yumurta ve bol yeşillikler eşliğinde yapılacak bir kahvaltı, verdiği enerji açısından gün içerisinde vücudunuzu zinde tutmaya yardımcı olurken, sürekli bir şeyler yeme ve tatlı tüketme ihtiyacının da önüne geçecektir.