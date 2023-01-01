Sunucu Müge Dağıstanlı Ceylan'ı görünce "Kilo değil dolgu, estetik konusunda kendisiyle barışık... Şu haline kendi de baksa beğeneceğini düşünmüyorum dolgular fazla kaçmış. Yaşı çok ileride değil ki, gözün altı dudak altına kadar oynamıyor" dedi