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AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı

Türkücü Ceylan Yeni İmajıyla Yıktı Geçti!

Geçtiğimiz ay kansere yenik düşen ablasının vefatından sonra zor günleri geri bırakmaya çalışan ünlü türkücü Ceylan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. İşte türkücü Ceylan'ın son hali...

  1. Şöhretle küçük yaşlarda tanışan şarkıcı Ceylan, bir süredir kanserle mücadele eden ablasının vefatıyla sarsılmıştı.

    Şöhretle küçük yaşlarda tanışan şarkıcı Ceylan, bir süredir kanserle mücadele eden ablasının vefatıyla sarsılmıştı.

  2. Zor günleri atlatmaya çalışan ünlü isim imaj değişikliğiyle sık sık gündeme gelmeye başladı.

    Zor günleri atlatmaya çalışan ünlü isim imaj değişikliğiyle sık sık gündeme gelmeye başladı.

  3. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elc&#807;in Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan Avcı, saçlarını sarıya boyatarak bazı takipçileri tarafından Marilyn Monroe'ya benzetilmişti.

    Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan Avcı, saçlarını sarıya boyatarak bazı takipçileri tarafından Marilyn Monroe'ya benzetilmişti.

  4. YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

    YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

  5. Gerek spor gerekse sahne tarzıyla göz doldurmaya devam eden 47 yaşındaki Türk Halk Müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan, paylaşımlarıyla hayranlarını şaşkına çeviriyor. Her fotoğrafında farklı bir imajla ortaya çıkan Ceylan, paylaşımlarına binlerce beğeni alıyor.

    Gerek spor gerekse sahne tarzıyla göz doldurmaya devam eden 47 yaşındaki Türk Halk Müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan, paylaşımlarıyla hayranlarını şaşkına çeviriyor. Her fotoğrafında farklı bir imajla ortaya çıkan Ceylan, paylaşımlarına binlerce beğeni alıyor.

  6. YENİ İMAJIYLA YİNE ŞAŞIRTTI

    YENİ İMAJIYLA YİNE ŞAŞIRTTI

  7. Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de annesinin karelerine kayıtsız kalamayıp annesinin fotoğraflarına; "Benden genç duruyorsun annem. Yerim senin güzelliğini sarı şekerim. Kraliçem. Maşallah" notunu düşmüştü.

    Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de annesinin karelerine kayıtsız kalamayıp annesinin fotoğraflarına; "Benden genç duruyorsun annem. Yerim senin güzelliğini sarı şekerim. Kraliçem. Maşallah" notunu düşmüştü.

  8. İşte sesi ve türkülere kattığı yorumlarla adını geniş kitlelere duyuran Ceylan'ın son hali...

    İşte sesi ve türkülere kattığı yorumlarla adını geniş kitlelere duyuran Ceylan'ın son hali...

  9. Sunucu Müge Dağıstanlı Ceylan'ı görünce "Kilo değil dolgu, estetik konusunda kendisiyle barışık... Şu haline kendi de baksa beğeneceğini düşünmüyorum dolgular fazla kaçmış. Yaşı çok ileride değil ki, gözün altı dudak altına kadar oynamıyor" dedi

    Sunucu Müge Dağıstanlı Ceylan'ı görünce "Kilo değil dolgu, estetik konusunda kendisiyle barışık... Şu haline kendi de baksa beğeneceğini düşünmüyorum dolgular fazla kaçmış. Yaşı çok ileride değil ki, gözün altı dudak altına kadar oynamıyor" dedi