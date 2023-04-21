İl il bayram namazı saatleri

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İl İl Bayram Namazı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de ise 06.59'da kılınacak.

  1. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü... <br> Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü olarak idrak ediliyor. <br> Yurt genelinde bayram için hummalı hazırlıklar yapılırken, bir yandan milyonlarca vatandaş da namaz saatlerini araştırmaya başladı. <br> Buna göre Ramazan Bayramı namazı Ankara: 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59'da kılınacak. <br> Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

    Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü...
    Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü olarak idrak ediliyor.
    Yurt genelinde bayram için hummalı hazırlıklar yapılırken, bir yandan milyonlarca vatandaş da namaz saatlerini araştırmaya başladı.
    Buna göre Ramazan Bayramı namazı Ankara: 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59'da kılınacak.
    Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

  8. Öte yandan bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

    Öte yandan bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.