Nisan Ayı Seçim Anketi

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarda hızla sürüyor. Seçim günü yaklaştıkça adayların vaadleri de merak uyandırıyor. Yaşanan heyecan ülkenin dört bir yanında dillendirlirken kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. GENAR Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak nisan ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında 3 farklı sorunun yönlendirlidiği seçmenlerin tercihleri belirlendi.