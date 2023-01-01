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Nisan Ayı Seçim Anketi

Seçim çalışmalarında son aya girilirken GENAR'dan son genel seçim anketi

  1. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarda hızla sürüyor. Seçim günü yaklaştıkça adayların vaadleri de merak uyandırıyor. Yaşanan heyecan ülkenin dört bir yanında dillendirlirken kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. GENAR Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak nisan ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında 3 farklı sorunun yönlendirlidiği seçmenlerin tercihleri belirlendi.

    Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarda hızla sürüyor. Seçim günü yaklaştıkça adayların vaadleri de merak uyandırıyor. Yaşanan heyecan ülkenin dört bir yanında dillendirlirken kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. GENAR Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak nisan ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında 3 farklı sorunun yönlendirlidiği seçmenlerin tercihleri belirlendi.

  2. "Hangi partiye oy verirsiniz?"<br> Ankete katılanlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi. Yapılan ankete göre, partilerin oy oranı şu şekilde belirtildi. AK Parti'nin oy oranı yüzde 39,1 CHP'nin oy oranı yüzde 26,2 olurken, MHP'nin oyu yüzde 7,3, İyi Parti yüzde 7,4, HDP ise yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

    "Hangi partiye oy verirsiniz?"
    Ankete katılanlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi. Yapılan ankete göre, partilerin oy oranı şu şekilde belirtildi. AK Parti'nin oy oranı yüzde 39,1 CHP'nin oy oranı yüzde 26,2 olurken, MHP'nin oyu yüzde 7,3, İyi Parti yüzde 7,4, HDP ise yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: yüzde 51,7<br> Bir diğer yandan yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların oy oranları şu şekilde belirlendi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 51,7 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 48,3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: yüzde 51,7
    Bir diğer yandan yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların oy oranları şu şekilde belirlendi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 51,7 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 48,3

  4. Bağımsız tercih sonuçları<br> "Sizden bir tahmin yapmanızı isteyeceğim. Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır?" sorusunda verilen cevaplar ise şöyle belirlendi: <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 54,0 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 48,3 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: yüzde 3,1 Sinan Oğan ise: yüzde 1,1

    Bağımsız tercih sonuçları
    "Sizden bir tahmin yapmanızı isteyeceğim. Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır?" sorusunda verilen cevaplar ise şöyle belirlendi:
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 54,0 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 48,3 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: yüzde 3,1 Sinan Oğan ise: yüzde 1,1