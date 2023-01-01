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Kar Geri Geliyor! Meteoroloji'den Flaş Uyarı

Hafta boyu sağanak var, sonrasına hazır olun... İstanbul, Ankara, İzmir işte hava durumu

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Hafta boyunca sağanak yağış görülecek ay sonu ise soğuklar yeniden geliyor. Yaz gelsin diye beklerken montlarımızı dolaplardan çıkartabiliriz. İşte yurtta hava durumu ve yapılan son açıklamalar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Hafta boyunca sağanak yağış görülecek ay sonu ise soğuklar yeniden geliyor. Yaz gelsin diye beklerken montlarımızı dolaplardan çıkartabiliriz. İşte yurtta hava durumu ve yapılan son açıklamalar...

  2. Soğuklara hazır olun! 27 Nisan'dan sonra kar yağışı ihtimali var. Yurtta hafta boyunca yağış görülecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz?in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz?in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu?nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.

    Soğuklara hazır olun! 27 Nisan'dan sonra kar yağışı ihtimali var. Yurtta hafta boyunca yağış görülecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz?in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz?in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu?nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.

  3. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  4. Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde yer alan bilgiye göre ise kar yağışı yeniden geliyor. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde yer alan bilgiye göre ise kar yağışı yeniden geliyor. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

  5. "Soğukçulara müjde ! 27 Nisan Perşembe günü Balkanlar üzerinden yurdumuza soğuk havanın gelmesi tahmin ediliyor. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya gibi yerlerde kar ihtimali var."

    "Soğukçulara müjde ! 27 Nisan Perşembe günü Balkanlar üzerinden yurdumuza soğuk havanın gelmesi tahmin ediliyor. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya gibi yerlerde kar ihtimali var."

  6. Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ay sonu Türkiye'ye soğuk hava dalgası gelme ihtimali yüksek..." dedi.

    Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ay sonu Türkiye'ye soğuk hava dalgası gelme ihtimali yüksek..." dedi.

  7. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  8. EGE Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  9. AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  10. İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  11. BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  12. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  13. DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. <br>GÜNEYDOĞU ANADOLU<br> Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.