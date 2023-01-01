Hatay'da Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
Hatay'da yeni görüntüler ortaya çıktı!
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin şiddeti, Hatay?da onlarca büyük kayayı yerinden koparmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. İşte Hatay'dan gelen yeni görüntüler...
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Akbez Mahallesi'nde deprem sonrasında koparak yollara düşen kayalar görenleri korkutuyor.
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Tonlarca ağırlığındaki kayaların bazılarının bir otomobilden büyük olduğu gözlendi. Kayalar iş makineleri yardımıyla yol kenarına alınıyor.
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Mehmet Yıldız isimli vatandaş, 'Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında büyük kayalar yuvarlanıp düştü. Ev gibi kayalar düşmüş. Sabah fark ettik' dedi.