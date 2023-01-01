Hatay'da yeni görüntüler ortaya çıktı!

Tonlarca ağırlığındaki kayaların bazılarının bir otomobilden büyük olduğu gözlendi. Kayalar iş makineleri yardımıyla yol kenarına alınıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin şiddeti, Hatay?da onlarca büyük kayayı yerinden koparmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. İşte Hatay'dan gelen yeni görüntüler...

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