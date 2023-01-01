90 Kilo Veren Güllü'nün Son Hali Herkesi Şaşırttı!

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı mide ameliyatı ile 70 kilo vererek büyük bir değişime imza atan ünlü şarkıcı Güllü son haliyle herkesi şaşırttı. 20 kilo daha vererek toplamda 90 kilo veren ünlü isim bir deri bir kemik kaldı.