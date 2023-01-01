Seçime Sayılı Günler Kala Son Anket Geldi
ORC Araştırma, seçime sayılı günler kala son yaptığı anketi açıkladı. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.
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ORC Araştırma, seçime sayılı günler kala son yaptığı anketi açıkladı. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında 7 puanlık fark var.
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ORC?nin 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı seçim anketinde sonuçlar şöyle oldu:
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Şirketin aynı tarihlerde 29 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yaptığı ankette partilerin oy oranlarının dağılımı şöyle oldu: