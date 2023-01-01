Son Seçim Anketi!

İyi Parti barajı geçemiyor

İyi Parti ise ankette beklediği sonucu bulamayarak yüzde 6,9 ile baraj altında kaldı.

İyi Parti'nin ardından Memleket Partisi yüzde 3,3 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak çıktı.

Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de yüzde 1,1'lik eşit oy oranlarına sahip oldu.

Son olarak Büyük Birlik Partisi yüzde 0,4'te kaldı ve diğer partilerin oy oranı da 0,3 olarak açıklandı.