Son Seçim Anketi!

Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
%0 Faizli 20.000 TL, Kaçırmayın!
%0 Faizli 20.000 TL, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
Otomotivde kur zamları kapıda!
Otomotivde kur zamları kapıda!
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları

Son Seçim Anketi!

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 20 gün kaldı. Son olarak Areda Survey Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

  1. Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 20 gün kaldı. Hal böyle olunca siyasetin gündemi epey hareketli. Siyasetle birlikte seçimlere yönelik anket çalışmaları da yoğunlaştırıldı. Son olarak Areda Survey Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

    Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 20 gün kaldı. Hal böyle olunca siyasetin gündemi epey hareketli. Siyasetle birlikte seçimlere yönelik anket çalışmaları da yoğunlaştırıldı. Son olarak Areda Survey Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

  2. Anketteki katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" diye soruldu.

    Anketteki katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" diye soruldu.

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4 ile ilk turda seçimi kazanıyor <br> Anketten çıkan sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda adaylar arasında en yüksek oyu aldığı görüldü. <br> Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4 ile seçimi ilk turda kazanırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 41,8'de kaldı. <br> Üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile Muharrem İnce gelirken, Sinan Oğan ise yüzde 2,2'lik oy oranında kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4 ile ilk turda seçimi kazanıyor
    Anketten çıkan sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda adaylar arasında en yüksek oyu aldığı görüldü.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4 ile seçimi ilk turda kazanırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 41,8'de kaldı.
    Üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile Muharrem İnce gelirken, Sinan Oğan ise yüzde 2,2'lik oy oranında kaldı.

  4. AK Parti zirveyi bırakmadı <br> Öte yandan katılımcılara, "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. <br> Ankete katılan katılımcıların yüzde 41,1'i AK Parti'yi tercih etti. <br> AK Parti'nin ardından yüzde 25,4 ile CHP ikinci parti oldu. <br> CHP'nin ardından üçüncü sırada yüzde 10,1'lik oy oranıyla HDP gelirken, MHP'nin yüzde 8,8'lik oy aldığı görüldü.

    AK Parti zirveyi bırakmadı
    Öte yandan katılımcılara, "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.
    Ankete katılan katılımcıların yüzde 41,1'i AK Parti'yi tercih etti.
    AK Parti'nin ardından yüzde 25,4 ile CHP ikinci parti oldu.
    CHP'nin ardından üçüncü sırada yüzde 10,1'lik oy oranıyla HDP gelirken, MHP'nin yüzde 8,8'lik oy aldığı görüldü.

  5. İyi Parti barajı geçemiyor <br> İyi Parti ise ankette beklediği sonucu bulamayarak yüzde 6,9 ile baraj altında kaldı. <br> İyi Parti'nin ardından Memleket Partisi yüzde 3,3 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak çıktı. <br> Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de yüzde 1,1'lik eşit oy oranlarına sahip oldu. <br> Son olarak Büyük Birlik Partisi yüzde 0,4'te kaldı ve diğer partilerin oy oranı da 0,3 olarak açıklandı.

    İyi Parti barajı geçemiyor
    İyi Parti ise ankette beklediği sonucu bulamayarak yüzde 6,9 ile baraj altında kaldı.
    İyi Parti'nin ardından Memleket Partisi yüzde 3,3 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak çıktı.
    Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de yüzde 1,1'lik eşit oy oranlarına sahip oldu.
    Son olarak Büyük Birlik Partisi yüzde 0,4'te kaldı ve diğer partilerin oy oranı da 0,3 olarak açıklandı.