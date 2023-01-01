60 Uygulamada Virüs Bulundu: 100 Milyon Kez İndirildiler
indirme sayısı 100 milyonu geçen 60 Android uygulamasında kötü amaçlı yazılımlar keşfedildi.
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Bir antivirüs şirketi Android tabanlı akıllı cihazlardaki yeni denetlemesini paylaştı. Yapılan incelemelerde 60'dan fazla uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi.
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Bu 60 uygulamanın toplam indirme sayısı ise 100 milyonun üzerinde. McAfee ekibi Goldoson adındaki kütüphaneyi kullanan uygulamaların tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu kütüphaneyi kullanan geliştiriciler istemeden de olsa kullanıcılarını tehlikeye attı.
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Goldoson yüklendikten sonra bir cihazda yüklü olan uygulamalar, WiFi ve Bluetooth bağlantılı cihazların geçmişi ve yakındaki GPS konumları hakkında veri topluyor.
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Kütüphane kullanıcının izni olmadan da arka planda reklamlara tıklayabiliyor. Bu da kullanıcıların dolandırıcılık mağduru haline getiriyor.
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En fazla indirme sayısına sahip etkilenen uygulamalar ise L.Point with L.Pay, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, GOM Player, Live Score, GOM Audio ve Compass 9.
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Bu uygulamaların 100 milyondan fazlası Google Play Store üzerinden indirilirken, yaklaşık 8 milyonu Kore'nin önde gelen uygulama mağazası ONE Store'dan indirildi. Etkilenen tüm uygulamalara buradan göz atabilirsiniz.