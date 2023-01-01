Jorge Jesus'tan Taraftarlara Şoke Eden Tepki!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası saha içinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Jorge Jesus, takımı yuhalayan ve ıslık çalan sarı-lacivertli taraftarlra el hareketiyle tepki gösterdi. Maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan genç yetenek Arda Güler, Portekizli teknik adam ve tribünleri sakinleştirdi. İşte detaylar...